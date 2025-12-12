L'escouade Cerbère déménage : De nouveaux décors pour la prochaine saison d'Alertes

Nous nous sommes récemment entretenus avec le producteur de la série Alertes, Charles Lafortune, qui nous a donné quelques informations sur la suite de l'histoire.

D'abord, il nous a expliqué pourquoi la 5e saison s'était conclut de façon plus romantique qu'intrigante, comme d'habitude.

« On avait placé Pelletier dans Alertes. Guillaume appelait Normand Daneau dans Alertes pour dire qu'il louait son chalet. On l'avait placé là pour dire aux gens : "si ça vous tente encore d'écouter du Alertes, il y a six nouveaux épisodes sur illico+". »

« En faisant ça, on s'est dit : "mais comment on finit?" Si on finit avec ce qui va se passer après Pelletier en janvier, on va mêler le monde. Les auteurs sont arrivés en disant : "est-ce qu'on peut faire une fin très Grey's Anatomy. Une fin touchante, avec de la bonne musique, un montage parallèle et tout." On trouvait ça bien beau, donc on est allé vers ça. »

Il ajoute : « Moi, je suis un bon client pour ce genre de fin là. Je trouve que ça fait du bien. »

Précisons que Charles Lafortune est très fier du succès d'Alertes : Pelletier sur illico+. « Pelletier marche bien. Les gens qui s'ennuient de télé pendant le temps des fêtes, c'est la solution. Pas besoin d'avoir écouté Alertes. Les gens qui écoutent Alertes vont aimer ça et les gens qui n'ont pas écouté Alertes vont être capables de suivre. Ils auront même peut-être envie d'embarquer dans Alertes après le temps des fêtes... »

Vraiment, je suis très fier de cette série.

Le producteur nous raconte aussi que l'escouade Cerbère déménagera en janvier. « On a un tout nouveau poste de police », nous confie-t-il. « Il fallait qu'on déménage dans la vraie vie. On perdait notre building où on tournait. Ça nous a permis de donner un peu de jeunesse à l'émission. C'est vraiment cool. On va découvrir un nouveau restaurant. Nous ne sommes plus à la brasserie, c'est maintenant un autre endroit. Ça donne une nouvelle couche de vernis à l'émission. »

Alertes sera de retour pour une 6e saison le mardi 6 janvier à 20 h.