Cette semaine, dans Indéfendable, nous avons rencontré un nouveau personnage, celui de Marcel-Joseph, un homme qui veut se défendre lui-même en cour et refuse toutes formes d'autorité.
Léo est forcé de l'assister suite à une demande du juge Janson (Guy Richer).
L'acteur qui incarne le fougueux Marcel-Joseph s'appelle Renaud Lacelle-Bourdon.
Si son visage vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous le reconnaissez en raison de son passage récent dans la série Dumas. Il y a interprété un personnage marquant, celui d'un musicien qui s'était coupé la main afin de toucher l'argent des assurances. Sa cause s'était conclue de façon brutale et avait beaucoup fait jaser en raison d'une supposée erreur. Tous les détails ici.
Voyez des extraits de son rôle ci-dessous.
Nous avons aussi très récemment pu voir Renaud dans Bienvenue à Kingston-Falls. Découvrez des images ci-dessous.
Il y a presque 10 ans de cela, le comédien est aussi apparu dans la série Trop, aux côtés de Virginie Fortin.
À l'époque, il n'avait pas de barbe et portait ses cheveux plus courts. À voir ci-dessous.
L'acteur, qui a surtout travaillé au théâtre, a aussi figuré au générique des séries Une grenade avec ça?, Tout sur moi, Ruptures et L'oeil du cyclone.
Ce nouveau personnage d'Indéfendable risque de nous faire grincer des dents pendant plusieurs épisodes encore!
On peut le suivre du lundi au jeudi à 19 h à TVA.