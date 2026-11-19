Cette semaine, dans Indéfendable, nous avons rencontré un nouveau personnage, celui de Marcel-Joseph, un homme qui veut se défendre lui-même en cour et refuse toutes formes d'autorité.

Léo est forcé de l'assister suite à une demande du juge Janson (Guy Richer).

L'acteur qui incarne le fougueux Marcel-Joseph s'appelle Renaud Lacelle-Bourdon.

Si son visage vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous le reconnaissez en raison de son passage récent dans la série Dumas. Il y a interprété un personnage marquant, celui d'un musicien qui s'était coupé la main afin de toucher l'argent des assurances. Sa cause s'était conclue de façon brutale et avait beaucoup fait jaser en raison d'une supposée erreur. Tous les détails ici.

Voyez des extraits de son rôle ci-dessous.