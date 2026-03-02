Avez-vous reconnu ce visage connu parmi les journalistes d'Indéfendable lundi soir?

Ce lundi dans Indéfendable, les journalistes se sont lancés sur les avocats Sasha Therrien (Michel Charette) et Sandra Biron (Marie-Laurence Lévesque) pour obtenir des informations sur le procès de celui que les médias ont surnommé Le démembreur.

Parmi ceux-ci, on retrouve une personnalité connue, soit Geneviève Tardif, une animatrice et journaliste sportive qu'on a notamment pu voir à l'antenne de Radio-Canada lors des Jeux olympiques de Milano Cortina.

Voyez des images de son apparition dans Indéfendable ci-dessous.

Ce n'est pas la première expérience de jeu de Geneviève. Par le passé, elle a interprété de seconds rôles dans les séries Plan B, Blue Moon et Boomerang en plus d'apparaître dans les publicités de la Banque Nationale et de la FTQ.

Précisons que Geneviève est aussi la conjointe du sportif Charles Hamelin.

Dans l'épisode de ce lundi soir de la quotidienne de TVA, nous en apprenions davantage sur la vie personnelle de Sasha Therrien. Nous avons, entre autres, découvert qu'il avait un fils membre de la communauté LGBTQIA2S+. Cette révélation faite à son client juste avant leur arrivée en cour était d'ailleurs particulièrement touchante et évocatrice.

Le procès de Paul Beaulac (David Savard) se poursuivra cette semaine et Sasha s'évertuera toujours de gagner du temps devant la juge Clara Fortin (Josée Deschênes) alors que Claude mènera une course contre la montre pour retrouver l'alibi du client.

Notons que Max (Mathieu Baron) et Kim (Julie Trépanier) seront de retour de voyage mercredi et découvriront, à leur arrivée au bureau, qu’« un secret secoue le cabinet », puis une nouvelle intrigue débutera jeudi.

Indéfendable est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.