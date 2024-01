Attendez-vous à une surprise de taille à la fin de l'épisode de jeudi de STAT

La première semaine du retour de STAT après les fêtes nous a réservé plusieurs surprises, dont la découverte du responsable de la tentative d'attentat sur le premier ministre. Selon toute vraisemblance, c'est Françoise Lalonde (Chantal Baril) elle-même qui a envoyé la ricine au politicien.

Ce jeudi, son histoire se compliquera encore davantage jusqu'à l'implication déchirante de son petit-fils. Ce n'est toutefois pas la plus grande surprise de cet épisode, qui se conclura par une révélation inattendue d'Isabelle. On l'avoue, nous n'avons pas vu venir ce revirement étonnant.

Isabelle est-elle là pour rester ou repartira-t-elle travailler à l'étranger? On sait que la comédienne Genevieve Schmidt s'était absentée pour jouer dans le film des Belles-soeurs, mais maintenant que le tournage est terminé, sera-t-elle de retour dans nos télés quotidiennement? C'est ce qu'on espère!

Le personnage d'Édith O'Neil (Marie-France Marcotte) intrigue aussi beaucoup les téléspectateurs cette semaine. Le fait qu'elle ait dit à Delphine (Virginie Ranger-Beauregard) que les membres du personnel de l'hôpital ne savaient pas à qui ils avaient affaire en la personne de Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay) a suscité bien des questionnements auprès du public. Est-ce que ces secrets sont en lien avec la mort de François (Daniel Parent), dans laquelle on le sait impliqué, ou est-ce complètement autre chose?

À la suite des flashbacks du début de la semaine, les téléspectateurs ont une hypothèse en ce qui concerne l'identité du père de Jacob. Apprenez-en plus ici.

De notre côté, on doute qu'ils aient misé juste. D'autres personnes croient plutôt que Jacques St-Cyr (Raymond Cloutier), le père qu'Emmanuelle et Pascal, pourrait être aussi le père du jeune urgentologue, alors que certains misent plus sur Vincent Dalpé (Luc Bourgeois), le client de sa mère qui s'est suicidé devant elle, ou même François, qui aurait eu une relation adultère avec Julie. Chose certaine, cette histoire soulève les passions auprès des fans de la série.

Notons qu'à la fin de l'épisode de ce jeudi 11 janvier, on pourra apercevoir l'arrivée d'un nouveau patient, joué par David La Haye. Apprenez-en plus sur ce personnage qui sera présent dans nos télés pendant quelques semaines ici.

Nous avons aussi hâte d'en apprendre davantage sur Steve Jolicoeur (Marc Beaupré), qui semble être atteint d'un trouble psychologique : la bipolarité peut-être? À suivre!