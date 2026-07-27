Après Les Bracelets rouges, voici quand vous pourrez revoir Catherine Sénart à la télé

Depuis quelques années, la comédienne Catherine Sénart se fait plus discrète dans nos télés, elle qui n'est apparue que dans quelques projets au cours de la présente décennie. Son dernier rôle en date remonte en 2023, pour la série Les bracelets rouges.

En ce sens, les téléspectateurs seront certainement ravis d'apprendre que la fructueuse carrière de l'actrice sera célébrée au cours d'un épisode de la prochaine saison des Enfants de la télé. Lors de cette 17e et très attendue nouvelle saison, Mélanie Maynard et son précieux acolyte André Robitaille auront effectivement le bonheur de recevoir sur leur plateau l'actrice, qui a figuré au générique d'une multitude de séries appréciées des Québécois, telles qu'Épidémie, Marguerite Volant et La galère, pour ne nommer que celles-ci.

Nous avons bien hâte de la retrouver et de l'entendre s'exprimer sur ces projets qui ont contribué à façonner la culture d'ici. Une actrice qu'on ne voit que trop peu et à qui on souhaite plusieurs beaux projets dans l'avenir.

Elle sera accompagnée autour de la table de Mona de Grenoble et l'auteur-compositeur-interprète Louis-Jean Cormier. Gageons que les échanges qui naîtront autour de cette tablée seront mémorables!

Également lors de cette prochaine saison, les fans de l'émission d'archives d'ICI Télé seront comblés d'apprendre que la production réserve un épisode spécial dédié à la série jeunesse Watatatow. Découvrez les invités ici. Enfin, mentionnons qu'une autre émission d'anthologie sera célébrée cet automne. Découvrez ce dont il s'agit dans cet article.

Les enfants de la télé reprendra l'antenne de Radio-Canada dès septembre, les mercredis à 20 h.