Après Indéfendable, un nouveau rôle d'importance pour Isabelle Miquelon

Elle a su nous émouvoir dans Indéfendable depuis une semaine.

Alertes : Pelletier
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Depuis plus d'une semaine, les téléspectateurs peuvent se laisser émouvoir par le jeu de la comédienne Isabelle Miquelon dans Indéfendable, où elle incarne une nounou prise au coeur d'une tourmente familiale, après le décès d'un bambin.

Accusée d'avoir causé la mort de l'enfant qu'elle gardait, Farah prétend haut et fort qu'elle n'a rien fait et qu'elle n'a surtout pas secoué le bébé. Les téléspectateurs ont émis cette hypothèse franchement plausible en ce sens. Nous connaîtrons le verdict lundi prochain.

Voilà que la comédienne Isabelle Miquelon apparaîtra bientôt dans une série très attendue, soit la série dérivée d'Alertes, intitulée Alertes : Pelletier.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

Dans cette nouvelle proposition, on retrouve le sergent Guillaume Pelletier (Danny Gilmore), à la veille de ses 50 ans, alors qu'il s'offre enfin des vacances hivernales dans un chalet... mais un meurtre vient troubler le calme de la région. Malgré lui, il est entraîné dans une enquête où les suspects s'accumulent et les pistes se brouillent. Quand l'arme du crime refait surface, tout bascule. Une affaire qui transformera Pelletier à jamais!

Vous pourrez d'ailleurs voir, dans quelques semaines, une référence à cette série dérivée dans l'intrigue d'Alertes.

Isabelle Miquelon semble y interpréter une femme affectée par le crime commis.

Normand Daneau, Joëlle Paré-Beaulieu, Geneviève Boivin-Roussy, Patrick Côté, Robert Naylor, Léa Roy, Rémi-Pierre Paquin et plusieurs autres complètent la distribution.

Nous avons bien hâte de découvrir le résultat, écrit par l'autrice Julie Hivon et réalisé par Anne de Léan.

La série sera offerte à compter du 4 décembre sur illico+.

