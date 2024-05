Anne Dorval a été très étonnée par cette proposition professionnelle

Anne Dorval fait partie de nos plus grandes comédiennes québécoises, capables de jouer le drame autant que la comédie. Nous la retrouvons depuis aujourd'hui dans la série humoristique Splendeur & influence, un projet dans lequel elle renoue avec l'auteur Marc Brunet, derrière Le coeur a ses raisons notamment. Mais ce n'est pas tout!

Cet automne, nous la retrouverons comme juge dans une toute nouvelle adaptation d'un concept hautement populaire à l'international. Une offre qui l'a particulièrement étonnée.

En effet, Anne Dorval fera partie de Quel talent!, l'adaptation québécoise du format Got Talent, qui a déjà des versions originales dans 73 pays. Elle sera accompagnée de trois autres personnalités flamboyantes, que vous pouvez découvrir ici.

« C'est totalement différent. J'étais très étonnée quand ils m'ont appelée. J'ai pensé même qu'ils s'étaient trompés de Anne », indique d'emblée la comédienne, amusée. « On ne me voit pas en variété jamais. Je ne fais pas ce type de choses là. »

Elle poursuit : « Mais après ça, je me suis dit qu'ils ont quand même du guts. Ils vont ailleurs! J'étais très étonnée, mais quand ils m'ont dit que Serge [Denoncourt] allait être là aussi, je me sentais plus à l'aise aussi parce qu'il vient de mon milieu, du théâtre. Je suis contente de faire ça avec Marie-Mai, avec Rachid aussi. Je trouve que c'est un panel très diversifié. »

Qu'est-ce qui a convaincu la comédienne de participer à ce projet? « J'en regarde, des fois, ce type d'émissions là. Moi, on peut m'impressionner facilement avec des numéros. Je vais avoir du plaisir à faire ça. Ça me change aussi de ce que je fais habituellement. On commence à tourner cet été. »

Quelle sorte de juge sera-t-elle? Elle indique : « Je pense que je vais être bienveillante. Plus que Serge Denoncourt en tout cas! Lui, on sait déjà qu'il va jouer le méchant. Je suis exigeante aussi. Je veux faire attention. Je ne veux pas blesser personne. Je ne voudrais vraiment pas blesser qui que ce soit. Mais je suis exigeante. Je ne veux pas que ce soit juste une exécution parfaite de quelque chose. Je ne veux pas qu'on soit juste dans une technique. Je veux qu'on m'élève. Je veux qu'on invente. Je veux qu'on crée quelque chose de nouveau. Je veux être impressionnée, mais je veux être touchée. »

Elle précise : « Tout le monde veut voir quelque chose de nouveau. Mais il faut dire quelque chose aussi à travers ce qu'on fait. Ce n'est pas juste un numéro de bravo et un petit chien savant, ce n'est pas ça qu'on veut. Je veux une originalité. Je veux qu'on me déstabilise aussi. Je veux qu'on soit audacieux. Il y a tout ça. »

Ce sera franchement intéressant de voir Anne Dorval à l'oeuvre l'automne prochain, de même que les candidats diversifiés qui oseront se présenter devant ce panel de juges québécois.