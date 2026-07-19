7 nouveautés télé qu'on a hâte de découvrir cet automne

L'été bat son plein et, en raison de la chaude saison, la programmation télé actuelle s'en retrouve peu garnie. Cependant, d'ici quelques semaines, les chaînes télé - généralistes et numériques - égayeront notre automne avec plusieurs nouveautés alléchantes. Ainsi, à l'approche de la saison froide, voici quelques émissions, séries et documentaires que nous avons bien hâte de découvrir. Sur le fil Quand un important enjeu de société est porté à l'écran et que, de surcroît, ce même projet est chapeauté par une autrice en pleine possession de ses moyens, ça mérite qu'on y jette un coup d'oeil. Dans Sur le fil, Céline Bonnier interprète la directrice d'un centre d'accueil pour les personnes en situation d'itinérance. L'équipe d’intervention lutte pour offrir répit et dignité à celles et ceux que la société oublie trop souvent. Plus de détails dans cet article. Dès le lundi 14 septembre à 21 h sur ICI Télé.

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Le moment de vérité Pierre-Yves Lord reprend l'animation de ce grand variété, autrefois présenté par Patrice L'Écuyer. Dans cette version modernisée de la célèbre émission, PY et sa complice Chloée Deblois invitent des jeunes âgés de 15 à 17 ans à venir sur leur plateau pour dépasser leurs propres limites, avec des défis aussi surprenants qu'exigeants. Plusieurs personnalités publiques feront leur apparition au cours de la saison. C'est à découvrir ici. Dès le jeudi 17 septembre 2026 à 20 h, sur ICI Télé.

Les psys Ce docuréalité, animé par les psychologues Ariane Hébert et Martin Drapeau, vise à offrir aux téléspectateurs un accès inédit aux démarches thérapeutiques exercées au sein du cabinet. « Le public est invité à découvrir, tour à tour, les patients et patientes de Martin et d’Ariane qui se livrent avec authenticité au fil de leur démarche thérapeutique. Le parcours de chaque personne évoluera selon ses besoins : la complexité de son histoire, les enjeux abordés et la pertinence de poursuivre le travail thérapeutique détermineront le nombre de séances nécessaires. Les raisons de consulter sont diverses, mais profondément universelles : anxiété, deuil, dépendance, surmenage et enjeux d’image corporelle sont au cœur de la démarche des participants et des participantes. » Dès le jeudi 10 septembre 2026 à 19 h 30, à Télé-Québec.

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Rocamboulesque Pour son retour à l'animation depuis son départ du Tricheur, Guy Jodoin s'immisce sur Crave avec un nouveau jeu surprenant. Dans Rocamboulesque, deux trios rivaux de personnalités connues s'affrontent en devant déplacer une boule de quatre mètres de diamètre, à travers un parcours déjanté et délirant. Découvrez ici les premières images de cette grande nouveauté télé. Les 10 épisodes de 60 minutes seront déposés sur la plateforme Crave en novembre prochain.

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Découvrons-nous Un peu plus tôt cette année, l'humoriste Rosalie Vaillancourt révélait qu'elle était en train de travailler à l'élaboration d'un tout nouveau projet télé, qui mêle les codes du documentaire parodique et qui s'intéresse aux symboles de la culture du Québec. Nous suivrons ainsi la jeune maman dans cette quête teintée d'humour, à la découverte des fleurons d'ici, dans un format qu'il nous tarde de découvrir. C'est à voir cet automne sur les ondes de Télé-Québec.

La maison des vilains Notre soif de bisbille sera assouvie dès le mois prochain, alors que Maripier Morin présentera la toute nouvelle téléréalité La maison des vilains. Dans cette production de neuf épisodes, les 10 vilains les plus iconiques de la télé québécoise (découvrez leur identité) se réunissent sous un même toit et doivent se faufiler jusqu'à la fin du jeu, à travers des défis et des éliminations qualifiées d'impitoyables. Pour parvenir à leurs fins, les vilains devront comploter, saboter et manipuler les autres. Le but ultime? Décrocher le titre de super-vilain et empocher les 25 000 $ promis.

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Empathie Petite exception à la règle, car Empathie a déjà connu la gloire et la popularité auprès du public, quand la série a été déposée sur Crave l'an dernier. Ce sera toutefois une première pour les téléspectateurs non abonnés à la plateforme payante, qui feront la connaissance de l'univers imaginé par Florence Longpré. Dans cette série, on suit Suzanne (Longpré), une ancienne criminologue surdouée et maintenant psychiatre, qui nous confronte à notre propre rapport à l’empathie. « Ayant elle-même eu une vie difficile, ses méthodes non orthodoxes viendront tout bousculer à l’institut psychiatrique Mont-Royal, où elle atterrit après s’être fait fortement recommander de quitter la police. » Psssiiittt! Découvrez ici quand la seconde saison sera diffusée. C'est à ne pas manquer dès le 8 septembre à 20 h sur Noovo.

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