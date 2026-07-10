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Photos : Le jeu télévisé Rocamboulesque prend d'assaut les différents quartiers de Montréal

Plusieurs célébrités relèvent le défi!

Rocamboulesque
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Avez-vous vu passer sur les réseaux sociaux des images du tournage loufoque du nouveau jeu télévisé Rocamboulesque, qui doit atterrir sur Crave dans la prochaine année?

Animé par Guy Jodoin, ce jeu oppose des équipes de trois joueurs qui doivent déplacer une boule géante de quatre mètres de diamètre à travers un parcours complètement improbable. Il s'agit d'une adaptation d'un format de Banijay Rights.

Plusieurs personnalités connues ont accepté l'invitation pour cette première saison. Découvrez leur identité ici.

Ce jeudi, les médias et photographes étaient conviés sur le plateau de tournage, au Parc Maisonneuve, alors que la pluie sévissait sur tout Montréal. Pendant cette journée, ce sont Éléonore Lagacé, Marie Ève Morency, Pascale De Blois, Sam-Éloi Girard, Patrick Emmanuel Abellard et Pascal Morrissette qui s'affrontaient.

Voyez nos photos ci-dessous.

Pendant que les artistes tentaient tant bien que mal de compléter les parcours imposés, Guy Jodoin suivait la joute sur sa trottinette électrique, comme vous pouvez le voir dans nos images.

Cette émission s'annonce assez rigolote, puisque ce défi est plus difficile et physique qu'il n'y paraît au premier abord. Le tournage est aussi plus complexe qu'on ne l'aurait imaginé, comme on vous en parlait ici.

Nous avons bien hâte de découvrir le résultat, sur Crave, dans la programmation 2026-2027.

Visite de plateau du jeu Rocamboulesque

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Visite de plateau du jeu Rocamboulesque
Sur la photo : Guy Jodoin© Showbizz.net / Patrick Lamarche
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Visite de plateau du jeu Rocamboulesque
Sur la photo : Guy Jodoin© Showbizz.net / Patrick Lamarche
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Visite de plateau du jeu Rocamboulesque
Sur la photo : Guy Jodoin© Showbizz.net / Patrick Lamarche
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Visite de plateau du jeu Rocamboulesque
Sur la photo : Guy Jodoin© Showbizz.net / Patrick Lamarche

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