William Cloutier de Star Académie souligne avec émotion la fin d'un projet

C'est toutefois ce dimanche que se terminait la série de représentations, à Marseille, en France. Par l'entremise d'une série de stories publiées sur sa page Instagram, William a ainsi commenté en photos la fin du projet. Sur l'une d'elles, on peut le voir avec la larme à l'oeil, signe évident de la tristesse qui l'habite à l'idée de mettre fin à cet important chapitre de carrière.

William Cloutier , le grand gagnant de l'édition 2021 de Star Académie , y interprète Johnny Rockfort, le personnage principal du célèbre opéra rock. Ce rôle l'a d'ailleurs amené à se produire dans de multiples salles mythiques d'ici et d'ailleurs, réveillant en lui certaines inquiétudes, comme il l'avait confié dans nos lignes , mais ne boudant pas son évident plaisir à figurer parmi la distribution de cette grandiose production.

Depuis 2022, la nouvelle mouture de Starmania captive les foules de la francophonie, tant en Europe qu'au Québec, alors qu'une distribution de haut niveau entonne sous un nouveau jour les succès de toute une génération. On vous invite au passage à découvrir ce que nous avons pensé de cette nouvelle édition ici .

Nous lui souhaitons de nouveaux projets tout aussi excitants que celui-ci! Rappelons que ce dernier s'était d'ailleurs présenté sur la scène d'En direct de l'univers, plus tôt cet automne, pour interpréter l'un des classiques de la comédie musicale. Les détails ici.

Notons qu'afin de souligner l'apport de Starmania à la scène franco-québécoise, une émission spéciale sera diffusée très bientôt, sur ICI Télé. Pendant 120 minutes, des interprètes issus de la première génération de l'opéra rock et d'autres provenant de l'actuelle cuvée se réuniront pour entonner les plus grands succès de Starmania, dont Bruno Pelletier, Véronic DiCaire, Garou et Claude Dubois. Il s'agit de la captation du spectacle ayant été présenté à l'Agora du Port de Québec, en août dernier.

Starmania : 45 ans sous les étoiles sera diffusé le 5 janvier 2025 à 20 h, sur les ondes de Radio-Canada.