En direct de l'univers : Exquis mélange des genres et cultures pour Elisapie

Peu après une incursion au coeur des années 70 avec « Heart of Glass », France Castel , qui avait tout déchiré sur ce même plateau récemment, est revenue en force avec le classique des classiques de Pierre Lapointe , « Poupée de cire, poupée de son ». Dans la même veine d'énergie, le gagnant de l'édition 2021 de Star Académie , William Cloutier , s'est immiscé sur le plateau avec sa version de « S.O.S. d'un terrien en détresse », directement tirée du spectacle de Starmania dans lequel il tient un rôle. Une prestation pleine de promesses et de prouesses!

C'est ainsi que la soirée a débuté en grande pompe avec « Step By Step » chanté par le choeur JMVP, rappelant les jeunes années de la chanteuse, quand elle fut introduite à la religion. Claudia Bouvette s'est ensuite intégrée au groupe sur l'entraînante « Like a Payer » de Madonna, puis a elle même été rejointe par Patsy Gallant avec « I Feel Love ». Le ton était donné : une communion de genres musicaux nous attendait, pour une soirée absolument mémorable!

Par ailleurs, le peuple inuk fut mis de l'avant à de nombreuses reprises au cours de l'épisode, avec entre autres le passage de Beatrice Deer, qu'Elisapie qualifie « d'artiste entière », sur « All I Wanna Do ». Sa petite-cousine Mary a également fait son tour en studio avec l'excellent « Time After Time » de Cindy Lauper. Puis, Susan Aglukark, chère au coeur de l'interprète de « Arnaq », a entonné l'hymne « Song Of The Land ». Très touchée par les images de son village natal Salluit, alors présentées à l'écran, Elisapie a essuyé plusieurs larmes. Il faut dire que les sublimes panoramas nordiques conjugués à la famille et aux amis de l'artiste inuk nous ont particulièrement plu!

La scène s'est ensuite cristallisée sous la beauté de la présence de la pianiste Alexandra Stréliski, elle qui a joué « The Hills », une pièce écrite en hommage au défunt réalisateur Jean-Marc Vallée.

Du début à la fin, le mélange des cultures et des genres qui a teinté l'épisode de ce samedi a été des plus rafraîchissants. Rarement a-t-on été transporté aussi rapidement de la fête à la sérénité, dans une fluidité admirable. Chapeau à l'équipe de France Beaudoin!

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.