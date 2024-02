Voici ce que Dave Morissette a le plus redouté dans Sortez-moi d'ici!

Ce vendredi soir, pour égayer notre fin de journée plutôt grise, le tandem d'animateurs Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil nous conviaient à un nouvel épisode de leur talk-show Ça finit bien la semaine. Pour marquer le coup, le plateau fut visité par l'une des personnalités coups de coeur des Québécois, Dave Morissette.

L'artiste, qu'on connaît pour ses nombreux projets populaires et sa passion sportive, aura bientôt une énième façon de nous prouver toute l'intensité qui l'habite, alors qu'il est l'un des 9 candidats de la seconde saison de Sortez-moi d'ici. De son propre aveu, sa récente participation à l'émission est la chose la plus difficile qu'il ait effectuée sur le plan physique, mental et moral. Sur le plateau du talk-show de début de soirée, il s'explique :

« Écoute, on a tous un petit manque de confiance. Pis à un moment donné, j'ai décidé d'oublier les caméras, parce que tu penses trop à ce que tu vas dire. Tu ne veux pas déplaire aux autres. Moi je me disais 'Dave, t'es fort, tu n'as pas besoin de personne. Sois là pour les autres, encourage-les.', Mais à un moment donné, t'as besoin des autres. Pis c'est difficile d'être vulnérable quand les gens pensent que t'es invincible. Je me suis battu 200 fois dans ma vie, j'arrive là-bas, je suis supposé être fort, je suis père de famille, je suis là pour aider tout le monde. Mais il y a des moments que c'est difficile! (...) Tu as besoin des autres et ça, c'est difficile. »

Julie a alors félicité l'animateur vedette pour le courage dont il a fait preuve en montrant diverses facettes de sa vulnérabilité à l'écran, ce à quoi le principal intéressé a rétorqué, sans détour et avec un éclat de rire dans la voix :

« Ce n'est pas du courage, c'était vraiment tough! »

Puis, un extrait a été présenté en primeur, lors duquel on y voit Dave enterré 8 pieds sous terre, hurlant à pleins poumons, alors qu'une horde de serpents rampent sur tout son corps. La scène, digne d'un film d'horreur, n'a pas manqué de traumatiser l'ex-joueur de hockey, lui qui est claustrophobe et qui a une peur bleue des serpents.

« J'avais peur de manquer d'air! Et encore là, tu veux réussir, tu veux te dépasser, tu ne veux pas décevoir les autres campeurs. Mais écoute, j'ai eu mal à la voix pendant 2 jours! (...) C'est vraiment long. Moi, ça m'a semblé comme 2 heures. L'affaire, c'est que 'Sortez-moi d'ici!', tu veux le dire. À plusieurs reprises, j'ai voulu le dire. Mais ça ne sortait pas. Pis pour ceux qui pensent que tu surmontes tes craintes... NON! »

Voilà qui donne le ton pour la grande première, qui aura lieu dimanche le 3 mars prochain, à TVA! Nous sommes évidemment plus que fébriles à l'idée de découvrir cette nouvelle saison, qui s'annonce encore plus palpitante que la précédente!

Par ailleurs, outre ce distingué convive, le duo recevait également Rosalie Vaillancourt, qui s'est récemment mariée avec son conjoint des dernières années. Voyez d'ailleurs des photos de ce grand jour ici. L'humoriste, qui figure également au générique de la 2e saison de Sortez-moi d'ici, a témoigné de toute l'affection qu'elle portait envers Dave, son nouvel ami :

« Moi, j'aime Dave, parce que j'aime les vieilles personnes! »

Un déclaration qui aura plongé le plateau dans un fou rire plutôt divertissant! Nous avons évidemment bien hâte de voir cette amitié naturelle se nouer sous nos yeux, au fil des semaines. Une chose est certaine, ça promet!

Le talk-show Ça finit bien la semaine se poursuit les vendredis à 19 h, sur les ondes de TVA.