Vincent-Guillaume Otis pose pour une rare fois avec sa conjointe connue sur un tapis rouge

Vincent-Guillaume Otis était en nomination au Gala Québec Cinéma 2025 pour son rôle de soutien dans le film La Petite et le Vieux.

Le trophée a finalement été remporté par Mani Soleymanlou pour sa participation au drame Une langue universelle.

Le comédien des Armes était accompagné par son amoureuse, l'actrice Éveline Gélinas, qu'on a pu voir dans plusieurs séries au fil des ans, de Jamais deux sans toi à Ent'Cadieux en passant par STAT et Marco Lachance.

Voyez une photo du couple ci-dessous.

Rappelons que nous pourrons voir Vincent-Guillaume dans la suite de la deuxième saison des Armes cet hiver.

Il sera aussi de la distribution de la pièce Boite Noire chez Duceppe, écrite par Catherine-Anne Toupin. D'ailleurs, l'autrice et comédienne était de passage à Tout le monde en parle dimanche afin de parler de ce projet ambitieux sur les écueils de l'intelligence artificielle.

De son côté, Éveline remontera sur scène en 2026 avec les pièces Janette et Dracula, Un nouveau règne du mal au Théâtre Denise Pelletier.

À noter que le couple de Robin-Joël Cool et Viviane Audet ont aussi brillé sur le tapis rouge du Gala Québec Cinéma.