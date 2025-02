Un look très élégant pour Marie-Mai ce dimanche à Big Brother Célébrités

Ce dimanche, une nouvelle soirée d'élimination nous attend à Big Brother Célébrités, qui verra le renvoi d'un 5e joueur, après le fracassant départ de Danick Martineau, la semaine dernière. Une sortie précipitée qui a grandement fait réagir Tammy Verge, la première évincée de la saison. Les détails ici.

Puis, qui dit soirée d'éviction dit également un nouveau look de Marie-Mai qui, depuis les débuts de la mouture québécoise de la téléréalité, s'amuse avec les codes de la mode et ose sortir des sentiers battus. Ce sera de nouveau le cas ce soir, alors que l'artiste de 40 ans a dévoilé sur les réseaux sociaux sa prochaine tenue, soit un tailleur gris surdimensionné conjugué à une chemise blanche et un corset underbust beige. Les talons hauts argentés complètent à merveille le look, plus sobre qu'à l'accoutumée, certes, mais non moins élégant. N'est-elle pas fabuleuse?

Voyez une photo ci-dessous.