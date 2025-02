Big Brother Célébrités : La maison divisée et une double élimination à venir

Dimanche aux Gérants d'estrade, Marie-Josée Gauvin a révélé un nouveau scoop qui n'a pas manqué de piquer la curiosité des fans de la téléréalité Big Brother Célébrités.

Dès dimanche prochain, la maison de Big Brother Célébrités sera divisée en deux. Les gagnants de la première et de la seconde place lors du challenge du patron formeront respectivement des équipes qui vivront ensemble toute la semaine. Un groupe vivra dans la maison alors qu'un autre sera confiné - en mode camping - dans la pièce des challenges, sans douche ni cuisine et avec une seule toilette chimique pour toutes les célébrités.

Cette twist peut anéantir des alliances de façon assez brutale puisque les deux groupes ne peuvent pas entrer en contact et donc, s'assurer une protection. Les téléspectateurs qui suivent la version américaine de Big Brother le savent très bien puisque ce revirement a fait l'objet d'une semaine intense en 2022. La moitié de la maison qui avait dû passer la semaine dans la cour avait vécu des moments bien difficiles par rapport à leurs confrères restés à l'intérieur. Chez nous, on peut s'attendre à ce que les joueurs en camping n'apprécient pas particulièrement leur séjour et aient les émotions à fleur de peau.

Notons que nous pourrons assister à cette semaine spéciale dès dimanche prochain. De ce lundi à ce jeudi, nous assisterons à une semaine plus conventionnelle alors que Martin sera le patron de la maison.

Big Brother Célébrités 👁 En semaine 19 h 30 | Dimanche 18 h 30 sur Noovo et noovo.ca