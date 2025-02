Tammy commente la sortie de Danick de Big Brother Célébrités : « Ça m'a choquée »

Dimanche, Danick a quitté l'aventure Big Brother Célébrités en demandant à ses colocs de l'éliminer. Ce dernier a dit vouloir donner sa chance à son amie Valérie, sur le bloc à ses côtés, qui commençait à peine son expérience alors que lui avait déjà gagné une saison.

Il faut dire qu'en entendant son discours nous avions une pensée pour Tammy, éliminée lors de la première semaine, qui avait tenté de convaincre les autres joueurs de la sauver justement parce qu'elle n'avait pas eu la chance comme son adversaire (Stéphanie) de vivre son expérience à elle.

De passage à On va se le dire, l'animatrice et comédienne a commenté la sortie de Danick. « Ça m'a choqué », dit-elle « C'est comme s'il décidait son départ. D'abord, on joue ou on joue pas, hein! Tu ne peux pas choisir une semaine de jouer - en tout cas, quand j'étais là, il jouait parce qu'il m'a mis à la porte - et une autre semaine de ne plus jouer sous prétexte que tu dois laisser toute la place à une recrue. Moi, j'aurais aimé ça la première semaine qu'une recrue ait toute la place. Ça m'a un peu choquée. »

Sa façon de quitter « sous le couvert d'une certaine vertu » l'a dérangé. « Mais il faut que je me détache », dit-elle.

Elle n'est pas la seule à avoir eu cette impression, bien des gens l'ont d'ailleurs traité de mauvais perdant. Il répondait ceci à ses détracteurs.

Danick a aussi pris la défense de son amie Val, qui se fait un peu écorcher sur les réseaux sociaux en raison de ses nombreuses valises. Lisez le tout ici.