Y'a-t-il une quantité maximale de valises à Big Brother Célébrités? On a la réponse

Dans l'épisode de lundi de Big Brother Célébrités, on pouvait voir Valérie défaire ses nombreuses valises avec l'aide de ses colocs et réinstaller ses vêtements dans le walk-in.

Bien des gens se sont alors questionnés à savoir s'il y avait un nombre maximal de choses que les célébrités pouvaient apporter avec elles dans la maison.

Danick a éclairé nos lanternes. « C'est sûr qu'ils nous conseillent d'amener le moins de stock possible pour qu'il y ait de la place pour tout le monde, surtout au début quand on est 16 », dit-il d'abord.

« Mais je pense que Big Brother, c'est une question de casting », ajoute-t-il. « Moi, je suis casté comme étant le jeune avec une baby face, un peu stressé et impliqué dans le jeu. Je pense que Val, une chose qui fait partie de son casting, c'est le côté mode. On l'a vu dans les indices avant le show, dans son portrait. On parlait beaucoup de mode, de tapis rouge, qu'elle allait compétitionner avec les styles de matinée. Moi, je pense que c'est normal. Surtout quand tu mises là-dessus, quand ça fait partie de ton casting, c'est normal que tu aies plus de valises que les autres parce qu'elle donne un méchant show côté look quand même. »

Ça m'a bien étonné que le monde sticke autant sur les valises de Val parce que moi, ça ne me fait pas un pli.

Il précise : « Nous, dans la maison, on a tellement beaucoup de temps et très peu à se mettre sous la dent que Val qui arrive chaque jour avec un nouveau kit, ça met de l'action, ça nous fait jaser. Je trouve que ça donne un show aussi. »

Il y avait une certaine Patsy Gallant qui avait amené pas mal de valises saison 4 aussi. Ça, pourtant, ça a passé sous le radar.

