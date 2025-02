Le geste magnanime de Danick à Big Brother Célébrités critiqué : Il répond à ses détracteurs

Dimanche soir, à la surprise générale, Danick Martineau a décidé de ne pas faire campagne pour sauver sa place dans le jeu de Big Brother Célébrités et a demandé à ses colocs de voter pour l'éliminer afin de protéger son amie Valérie, en danger elle aussi.

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs ont critiqué sa décision (pourtant extrêmement charitable), laissant entendre qu'il savait qu'il serait éliminé cette semaine et que donc, son coup d'éclat était pour éviter « l'humiliation » de la défaite.

« Il y a mille façons de le percevoir », nous dit d'abord l'humoriste. « Moi, à ce moment-là, c'était la décision qui était la plus logique pour moi. Est-ce que j'aurais perdu au vote? Peut-être. Est-ce que j'aurais gagné au vote contre Val? Peut-être. Je n'ai pas envie de me prononcer dans des "si" et dans des "peut-être". »

Mais je comprends que ça a pu être perçu comme ça. Je respecte la vision des gens. Il n'y a pas une seule façon de voir ce jeu-là. Je comprends que ça a pu, peut-être, avoir l'air de ça.

« Mais de mon point de vue à moi à ce moment-là, je pensais à comment je voulais interagir face à la situation », ajoute-t-il. « Je pensais à Val, qui avait hâte d'aller dans cette aventure-là et de la vivre. Je ne voulais pas que ma présence dans ce jeu-là, le fait qu'on était associés comme un duo, et toute l'aura de ma saison 4, l'idée préconçue que les gens s'étaient faite de moi, impactent son expérience à elle. Pour moi, c'est devenu une décision simple, et avec laquelle j'étais en paix dans mon cœur. »

Est-ce que jouer à Big Brother avec des amis est donc un désavantage? « Oui, honnêtement, oui », répond Danick. « Ça, c'est un gros apprentissage, parce que je m'étais dit le contraire avant la saison. Avant la saison, je me suis dit : j'ai déjà quand même de bonnes connexions avec certaines personnes, ça va faire que pour la première semaine je vais être protégé, parce que, naturellement, les gens qui me sont chers ne voudront pas me sortir et vont être capables de convaincre leur monde à eux de ne pas me sortir, mais finalement, plus on avance dans le jeu et plus ça devient un désavantage. »

Ça a commencé à jouer tôt et fort cette année et les gens veulent s'attaquer aux duos, aux trios et il y a rien de plus facile à viser qu'une relation préétablie avant le jeu.

Notons que Danick Martineau sera de retour à son micro du 96,9 CKOI dès mercredi matin. « Aussitôt sorti, aussitôt de retour à la radio », dit-il. « Ça va me rembarquer dans le courant de la vie normale. Je suis bien excité de revoir la gang. Faire de la radio ensemble tous les matins, se lever tôt ensemble, être sur le même beat de vie, ça rapproche beaucoup. C'est une des raisons pour lesquelles moi et Val, on était si proches. Ça fait depuis le début de l'été qu'on développe cette connexion-là ensemble au travail et dans la vie tous les jours. J'ai hâte de retrouver la belle gang. Ça va donner un effet un peu de party de Noël avec la famille, retrouver la famille. »