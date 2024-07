Rare photo de Madeleine Péloquin avec ses deux filles

Mercredi soir, plusieurs vedettes ont fait la route de Montréal à Trois-Rivières afin d'assister à la première du spectacle Hommage à Rock et Belles Oreilles du Cirque du Soleil. Voyez d'ailleurs le tapis rose fourmillant de stars ici.

Parmi les personnalités présentes, on note l'actrice Madeleine Péloquin, qui nous a chamboulé dans L'empereur l'an dernier, avec ses deux filles, Laura et Raphaëlle.

Le papa des adolescentes fait aussi partie de la communauté artistique. Il s'agit du comédien Jean-François Nadeau [photos ici], qu'on a pu voir notamment dans Alertes et L'heure bleue.

Madeleine Péloquin n'est pas la seule artiste à avoir foulé le tapis rose de RBO avec ses enfants. Guy A. Lepage a posé avec sa fille Béatrice, son fils Thomas et sa femme Mélanie. Voyez le portrait de famille ici.

Le spectacle Hommage à Rock et Belles Oreilles, décrit comme « une plongée hors norme dans le monde éclaté, niaiseux et délicieusement baveux du plus célèbre groupe humoristique québécois de sa génération », est présenté à l'Amphithéâtre Cogeco jusqu'au 17 août. Procurez-vous des billets ici.