Photos : Le fils acteur de Vincent Bolduc ressemble beaucoup à son père

Sacha Bolduc, le fils de Vincent Bolduc, vient de partager sur ses réseaux sociaux ses nouvelles photos de casting et on peut difficilement dire qu'il ne ressemble pas à son papa.

Voyez des photos du père et du fils au bas de l'article.

Sacha a étudié en théâtre du Collège Lionel-Groulx. En 2022, il fait partie de la distribution des Choristes, mis en scène par Serge Denoncourt. À la télé, on a pu le voir dans plusieurs séries dont Les bracelets rouges, Bête noire, L’île Kilucru, Drazilion et Denis Danger, réalisée par son père.

La maman de Sacha est nulle autre que la comédienne et animatrice Anaïs Favron. Pas étonnant que le jeune homme ait autant de talent avec des parents aussi chevronnés.

Nous suivrons certainement la suite de sa carrière avec grand intérêt!