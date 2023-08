Patrick Huard aborde sa relation avec sa fille

Dans le film Les hommes de ma mère, Patrick Huard incarne le père du personnage principal. Les deux ne se parlent plus depuis un moment et les retrouvailles, forcées par la mère après son décès, sont difficiles.

En entrevue avec Showbizz.net, Patrick Huard nous a dit ceci : « Moi, ma relation avec ma fille, elle est extraordinaire. Je suis chanceux. On la travaille, on s'en occupe et c'est important pour nous. »

Pour interpréter son personnage dans le film d'Anik Jean, Patrick Huard a tiré profit de sa relation avec sa vraie fille. « Je me suis mis à m'imaginer si ça n'allait pas bien avec ma fille. Premièrement, je serais dévasté. C'est à ça que je pensais quand je jouais. Je gardais proche de mon coeur cette peur de perdre quelqu'un pour toujours. »

