Patrick Huard nous révèle de nouvelles infos sur la série Bon cop, bad cop et confirme le retour de cette actrice

Dans le cadre de la sortie du film Les hommes de ma mère d'Anik Jean, nous avons pu nous entretenir avec Patrick Huard, qui incarne l'un des principaux rôles masculins du film.

Nous avons discuté avec lui de plusieurs de ses projets, dont la version télévisuelle de Bon cop, bad cop.

La première fois que nous avions entendu parler de cette adaptation télé des films à succès, c'était en 2019 lors d'une rencontre avec Patrick Huard dans le cadre d'un congrès de cinéma.

Il a quand même fallu quatre ans au producteur avant de lancer officiellement le projet. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce délai, nous dit Patrick Huard.

« Je voulais avoir la bonne structure de production pour faire ça. Aussi, il y a quatre ans, je me demandais qui allait diffuser ça. C'est bilingue et je voulais que ce soit vu à travers le Canada. On a l'impression que les plateformes existent depuis toujours, mais non. C'était naturel pour moi d'aller avec Crave. Toutes les planètes se sont alignées, alors je me suis dit : "Let's go!" », raconte-t-il.

Il ajoute : « Comme j'ai toujours voulu un troisième policier autochtone, il fallait que je me sente à l'aise avec le sujet. Il fallait que je sache comment le faire, avoir les bonnes personnes pour m'entourer et me conseiller là-dedans, et sentir que les gens étaient rendus là. Je pense que là, les gens sont prêts. J'ai l'impression qu'on a besoin d'en rire, de désamorcer, d'humaniser, d'incarner ça. »

Concernant l'histoire, il nous dit ceci : « Il y a un troisième policier qui est là, qui est un jeune policier autochtone, et il y a une quatrième policière, qui est ma fille, qui a gradué à la fin du deuxième film, donc ça devient un quatuor. »

Ainsi, on apprend que Sarah-Jeanne Labrosse, qui figurait au générique des deux films, reprendra son rôle de Gabrielle Bouchard. Lors du tournage de la série, au printemps prochain, elle aura déjà donné naissance à son deuxième enfant.

Il nous donne une autre information sur l'histoire, qui est la suivante : « Tout ça, c'est à cause du pipeline ».

Patrick Huard nous indique que chaque épisode (huit au total) se déroulera dans un lieu précis, par exemple, une ville comme Montréal, Calgary ou Ottawa. Il ne réalisera pas tous les épisodes. Il sera plutôt le « showrunner », un terme fréquemment utilisé aux États-Unis qui signifie le superviseur d'une série en entier. Certains épisodes seront attribués à d'autres réalisateurs. Anik Jean, par exemple, devrait en chapeauter un.

