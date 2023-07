Patrick Huard change de look pour un rôle très attendu

Patrick Huard est apparu sur le tapis rouge du film Les hommes de ma mère, réalisé par son amoureuse Anik Jean, avec un tout nouveau look.

En effet, l'acteur et producteur arborait une chevelure argentée et bouclée mi-longue et une barbe légèrement plus fournie qu'à l'habitude. Voyez les images au bas de l'article.

Rencontré au lendemain de la première à Québec, Patrick Huard nous confirme que c'est pour un rôle qu'il étrenne cette nouvelle crinière. Et pas n'importe quel rôle! En effet, c'est pour son personnage tant aimé du policier David Bouchard dans la nouvelle adaptation télévisuelle de Bon Cop, Bad Cop.

« J'aimerais ça avoir les cheveux longs, mais vraiment longs, blancs. Avoir un look ''bum''. Ce serait cool, donc j'essaie ça. Pour l'instant c'est souffrant, mais ça devrait être beau à un moment donné », indique-t-il en riant.

Le tournage de la série devrait débuter au printemps prochain. Patrick Huard a donc suffisamment de temps encore pour avoir la toison dont il rêve, surtout qu'il nous indique que ses cheveux poussent beaucoup plus vite qu'il le croyait!