Mélanie Maynard se confie sur son rôle de proche aidante avec sa mère

Ce mardi, Mélanie Maynard était l'invitée de Marc Labrèche à Je viens vers toi. L'animateur en a profité pour aborder un sujet délicat avec sa convive, son rôle de proche aidante auprès de sa mère atteinte d'Alzheimer.

L'animatrice confirme que sa mère est malade depuis plusieurs années déjà et qu'elle et les autres membres de sa famille se sont séparé les mandats et tâches la concernant.

« Moi, c'est vraiment mon rôle auprès d'elle, l'humour. Je suis vraiment la préposée à l'humour... », explique-t-elle d'emblée.

« La seule chose que je me suis gardée, c'est d'aller la mettre de bonne humeur. Elle ne sait pas je suis qui, elle ne sait pas, mais il paraît qu'il y a ça dans l'Alzheimer, une mémoire émotive, donc moi ce que j'essaie, c'est de la faire rire et je sais qu'elle ne sait pas ce qui se passe, mais au moins il y a quelque chose qui reste dans ça. »

Elle poursuit : « Ça fait 10 ans que ma mère est placée, donc j'ai vraiment accès à toutes les étapes. Justement, je pense que c'est important de rire, parce qu'il faut que tu trouves ton courage à toi, sinon tu déprimes. »

L'animatrice confie avoir souvent amené des jeux à la résidence spécialisée où se trouve sa mère et avoir diverti tout l'étage où elle se trouve. Voilà une implication admirable et un discours inspirant qui ne sera pas sans rejoindre nombre de personnes qui doivent composer avec la proche aidance et la maladie d'un proche.

Elle conclut, résiliente : « Là, ça décline, ça décline. On attend que mon père vienne la chercher, car même elle c'est ce qu'elle aurait voulu. »

Nous envoyons toute notre affection à Mélanie et sa famille dans ce cheminement difficile.

L'entrevue est disponible en rattrapage en totalité sur Noovo.ca, dans la section dédiée à l'émission Je viens vers toi. Un extrait est offert ci-dessous.

Rappelons que l'animatrice a offert une prestation étoilée l'été dernier à la barre de Sucré salé. Nous serons heureux de l'y retrouver l'été prochain. D'ici là, elle continue d'accompagner André Robitaille à l'animation des Enfants de la télé.