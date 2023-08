Patrice Bélanger envoie des fleurs à sa successeure à Sucré Salé, Mélanie Maynard

Croisé lors du lancement de la programmation 2023-2024 de Noovo qu'il animait, Patrice Bélanger a bien voulu nous offrir ses commentaires sur le travail de sa successeure à l'émission Sucré Salé.

En effet, après plusieurs années à la barre de l'émission, Patrice Bélanger a fait le grand saut pour se diriger du côté de Noovo pour animer Survivor Québec, un choix qui s'est avéré judicieux, puisque la téléréalité a été couronnée d'un immense succès.

De son côté, Mélanie Maynard a repris les rênes de Sucré salé avec une aisance évidente, offrant aux téléspectatrices et téléspectateurs une expérience renouvelée et un formidable divertissement estival.

À ce sujet, Patrice Bélanger nous dit : « J'en ai peu vu honnêtement. Pas par amertume, mais parce que j'ai profité de mon été autrement. J'ai passé très peu de temps devant l'écran, mais de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux et des émissions que j'ai regardées, c'était du Mélanie Maynard à son meilleur. »

Il poursuit : « Quand j'ai su que c'était elle qui prenait le relais, je l'avais texté en lui disant qu'elle était toute désignée pour ça. Elle a cette répartie, ce naturel et cette curiosité-là. C'est tout ça qu'on a vu. Sinon, moi, j'étais juste content que la marque se continue, qu'une marque de 21 ans puisse avoir sa 22e, puis se rendre à 25 et à 30 saisons. Ce que j'ai vu, c'est chapeau! Qui suis-je pour dire ça, mais c'était Mélanie Maynard gonflée à bloc, allumée, avec la répartie et l'improvisation qui la caractérisent tant. »

« J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. »

Voilà qui rejoint bien ce que nous avons pensé.

Notons que Patrice Bélanger sera de retour à la barre de Survivor Québec pour une deuxième saison, dont le tournage doit se faire l'hiver prochain. La diffusion se fera, quant à elle, au printemps 2024, sur les ondes de Noovo.

Rappelons également qu'un changement d'horaire se présente pour la dernière semaine de diffusion de Sucré salé. Les détails à ce sujet sont ici.