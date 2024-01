Marie-Ève Janvier partage la photo la plus craquante de sa petite famille

Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau sont les parents, depuis peu, d'un troisième enfant, un petit garçon.

En effet, la maman a donné naissance, le 5 juin dernier, à un beau bonhomme nommé Louis, en l'honneur du frère de Marie-Ève, Louis-Philippe, décédé d'un cancer en 2013.

Depuis, la petite famille file le parfait bonheur. La maman se confiait justement à ce sujet en entrevue. Elle nous disait ceci à propos de son nouveau-né : « Ça va super bien! Il a 5 mois aujourd'hui. On a une interaction, ce n'est plus un bébé naissant. Il regarde non-stop ses deux grandes soeurs, c'est très cool! J'ai l'impression qu'il les cherche des yeux, il est toujours en train de regarder pour voir ce qu'elles font. C'est vraiment mignon et elles sont vraiment bonnes. » Lisez l'entrevue complète ici.

Voilà que la fière maman publie cette semaine sur ses réseaux sociaux la photo la plus craquante de sa petite famille.

On peut tous les voir, la mère, le papa et leurs trois enfants, enlacés sur une même chaise. Il n'y a pas à dire, le bonheur est au rendez-vous. Les deux jeunes filles, nées respectivement en 2016 et 2021, se nomment Léa et Laurence.

Voyez la photo ci-dessous. La maman écrit : « Ça. Juste ça. Pour toute la vie ❤️ » Nous lui souhaitons!

Rappelons que Marie-Ève Janvier reviendra bientôt à ses premières amours en endossant le rôle principal dans la comédie musicale Waitress. Tous les détails à ce sujet sont ici. D'ailleurs, la chanteuse en avait fait un extrait à En direct de l'univers qui nous avait complètement séduits.

De son côté, Jean-François Breau poursuit les spectacles avec son groupe Salebarbes, qui fait salle comble partout où il passe. Nous aurons l'occasion de découvrir les membres de Salebarbes sous un jour différent, alors qu'ils seront réunis au chalet de Jean-Philippe Dion pour la première de saison de La vraie nature le 28 février prochain. C'est à ne pas manquer!

Revivez ici, en vidéo, un moment privilégié que nous avons vécu avec Salebarbes.