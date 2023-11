Avec ses trois enfants, Marie-Ève Janvier se montre comblée : « C'est vraiment mignon »

Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau sont les parents d'un nouvel enfant depuis bientôt six mois. Croisée sur le tapis rouge de l'ADISQ, la nouvelle maman a bien voulu nous parler de sa nouvelle réalité.

Le couple avait déjà deux filles, auxquelles s'est ajouté un petit garçon. Voyez la famille heureuse en images ci-dessous.

À propos de sa nouvelle réalité, Marie-Ève nous dit : « Ça va super bien! Il a 5 mois aujourd'hui. On a une interaction, ce n'est plus un bébé naissant. Il regarde non-stop ses deux grandes soeurs, c'est très cool! J'ai l'impression qu'il les cherche des yeux, il est toujours en train de regarder pour voir ce qu'elles font. C'est vraiment mignon et elles sont vraiment bonnes. »

En outre, les parents auront besoin de faire une importante conciliation travail-famille dans les prochains mois, puisque la maman remontera sur les planches, dans un projet de comédie musicale prometteuse. Elle nous dit à ce sujet : « C'est le projet parfait pour moi, à ce moment-ci. À l'aube de mes 40 ans, j'étais prête pour l'étape à laquelle je suis rendue, j'ai très hâte de refaire de la scène. »

Rappelons que, de son côté, Jean-François Breau est en tournée avec le groupe Salebarbes, qui récolte du succès partout sur son passage. Vous pouvez d'ailleurs voir notre entrevue vidéo, où ils chantent pour nous, avec les membres de Salebarbes ici.

On est là-dedans, planifier comment ça va se passer, les gardiennes et tout, car j'ai un homme en tournée aussi. Les deux parents vont être sur scène en même temps cet été. »

Plus encore, celle-ci est actuellement en tournage pour une nouvelle émission de rénovation qui sera présentée aux téléspectateurs en 2024.

Elle explique : « Je suis sur un show de rénovation. Ce sera Une maison signée Janvier, en diffusion sur Canal Vie au printemps prochain. On est à la mi-parcours de ce gros projet-là. C'est génial parce qu'il y a une superbe équipe autour de toi, donc ça avance, ça roule. Mais c'est beaucoup de décisions, beaucoup d'argent, beaucoup de questionnements, mais ça se passe super bien. »

Voilà ce qu'on pourrait appeler une artiste et une mère comblée. Grand bien lui en fasse et que le bonheur continue!