Grande nouvelle pour Marie-Ève Janvier : Elle revient à ses premières amours

Marie-Ève Janvier annonce aujourd'hui une grande nouvelle qui la ramène à ses premières amours, soit son retour sur scène.

En effet, après plusieurs années à l'animation, celle-ci tiendra l'affiche de la comédie musicale Waitress, mise en scène par son grand ami et complice d'animation pour Le meilleur pâtissier du Québec, Joël Legendre.

Il s'agit d'un retour aux sources pour la chanteuse qui, rappelons-le, a commencé sa carrière dans la comédie musicale Don Juan, où elle a d'ailleurs rencontré l'homme de sa vie, Jean-François Breau.

Sur ses réseaux, l'artiste écrit : « Vous dire à quel point j’avais hâte d’enfin vous annoncer cette belle nouvelle, enfin de revenir sur scène pour chanter, enfin vous retrouver sur les planches dans un trip de gang comme celui-ci!

Faire partie d’un succès de Broadway, avec des Grands comme Juste pour rire Spectacles , dans cette Première mondiale en français, chez nous, dans le rôle de Jenna, me remplit le cœur de fierté. Waitress, c’est une comédie musicale où l’humour, l’authenticité et le girl power se côtoient. En plus, de vivre tout ça aux côtés de mon ami Joël Legendre , c’est signe que les étoiles étaient alignées! »

Inspirée du film d’Adrienne Shelly, Waitress a été la première comédie musicale de Broadway à avoir quatre femmes occupant les postes clé de l’équipe créative : l’écriture du livret, la composition musicale et les paroles, les chorégraphies et la mise en scène. Le spectacle raconte l’histoire de Jenna, une serveuse coincée dans une petite ville et un mariage sans amour. Lorsqu’un concours de pâtisserie lui offre une chance de s’évader, elle retrouve un vieux rêve abandonné, encouragée par le soutien de ses collègues serveuses et à une romance inattendue. Jenna saura-t-elle trouver la recette du bonheur?

De son côté, Joël Legendre indique : « J’ai pris cette photo en 2017. J'allais seul, sans aucune attente, assister à cette comédie musicale qui m’a complètement chamboulé. À partir de ce cliché pris sur Broadway, j’ai souhaité profondément pouvoir un jour monter ce bijou de comédie musicale! 6 ans plus tard, ce désir s’est transformé en réalité! Je crois que je n’en reviendrai jamais… »

La comédie musicale Waitress sera présentée à Montréal dès le 22 juin 2024 au Théâtre St-Denis, puis à Québec dès le 10 août à la Salle Albert-Rousseau.