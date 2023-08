C’est sous un grand chapiteau que 10 pâtissiers amateurs du Québec s’affrontent dans des défis culinaires artistiques de haute voltige, qui en mettent plein la vue – et les papilles. À chaque émission, ces passionnés doivent réussir des défis gastronomiques, esthétiques et sucrés, pour éviter l’élimination et espérer accéder à la grande finale. En plus d’être couronné Le meilleur pâtissier du Québec, le gagnant aura la chance de publier son livre de recettes.