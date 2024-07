Ce participant du Meilleur pâtissier du Québec a pu être vu dans une autre émission

La deuxième saison du Meilleur pâtissier du Québec débute ce lundi soir sur les ondes de TVA, après avoir été présentée sur VRAI puis sur Zeste.

Un ancien candidat de Si on s'aimait, Sébastien, a indiqué sur ses réseaux sociaux que son ami Phillippe serait de cette saison du concours de cuisine. Il a aussi précisé qu'on avait pu le voir précédemment à la télévision puisqu'il l'avait présenté à son prétendant à l'époque dans le docuréalité de Louise Sigouin. Voyez la photo dans sa publication au bas de l'article.

Philippe vient de Terrebonne. Il est directeur commercial et marketing dans le monde de l'édition. Il décrit sa participation à l'émission comme « l’expérience la plus extraordinaire de sa vie ».

Il indique également sur Instagram : « J’avais comme objectif de me dépasser en pâtisserie. Ce que je n’avais pas anticipé, c’était que j’allais rencontrer des humains – maintenant des amis – incroyables, dont certains ont tout simplement changé ma vie ».

Notons que Le meilleur pâtissier du Québec est l'adaptation québécoise de la populaire émission The Great British Bake Off, créée en 2010. La version québécoise est très efficace et on espère toujours une troisième saison. Souhaitons que cette diffusion à TVA les lundis soirs convainque la chaîne de commander une autre mouture à Trinome & filles. 🤞