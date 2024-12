Marc Labrèche accorde une rare entrevue à Marie-Claude Barrette

Marc Labrèche est, depuis bon nombre d’années, une figure importante du milieu culturel québécois. En effet, que ce soit par l'entremise de ses multiples rôles télévisés ou encore à l'animation d'émission toutes plus marquantes les unes que les autres, comme son plus récent projet Je viens vers toi, il sait se démarquer et mettre en valeur ses coéquipiers et invités.

Malgré sa grande présence dans les médias, il se fait discret sur sa vie privée, lui qui se confie rarement dans le cadre d'une entrevue. L'interprète de Richard Sicotte dans Inspirez expirez a toutefois dérogé à la règle récemment, dans le cadre du balado de Marie-Claude Barrette, Ouvre ton jeu. Le concept, maintes fois éprouvé auprès d'une foule de personnalités avant lui, fait une fois de plus mouche avec Marc, qui se confie sans filtre sur sa carrière, son enfance et sa vie de famille.

Celui-ci révèle d'ailleurs qu'à une certaine époque, la conciliation travail et famille a été plus compliquée, alors qu'il s'est tourné vers le métier d'animateur pour offrir plus de choix à ses enfants :

« J'avais l'impression qu'en devenant animateur, il y avait une défaite de quelque chose. C'est comme si je ne me faisait pas confiance comme comédien ou que j'avais l'impression que les gens ne me faisaient pas confiance comme comédien. Fallait que je gagne ma vie et j'avais deux enfants. J'avais envie qu'on soit confortable. [...] Je suis allé en me disait : "OK, ça va durer un an, deux ans ou trois ans." Je me suis inventé des critères hyper compliqués, élevés, de je ne sais pas quoi, que je n'étais pas capable d'atteindre. Ça ne servait à rien de me faire une image comme ça, qui était finalement loin de moi. C'est là que je commence à comprendre que : "Ah, il y a moyen de faire ce métier-là, d'animer à la télé, il y a une façon que je commence à trouver, où je trouve un certain confort." Bizarrement! Ça a été ben long! »

Des propos très touchants, qu'il nous tarde de découvrir dans leur intégralité!

L'entrevue sera disponible gratuitement le lundi 6 janvier prochain, sur les principales plateformes d'écoute.

