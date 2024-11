Stéphane Rousseau se paie la tête de Luc Langevin dans une hilarante parodie

« C'est moi, le roi de coeur! Il n'y a pas le roi de la compassion dans les cartes, c'était quand même ce qui me ressemblait le plus. »

Dans leur nouveau pastiche, le duo a cette fois décidé de se moquer gentiment de l'illusionniste Luc Langevin , personnifié par Stéphane, et de son nouveau gérant et directeur artistique Josélito Michaud , imité par Marc. Ceux-ci font désormais équipe sur le plan professionnel et ont donc décidé d'enregistrer une nouvelle vidéo promotionnelle, intitulée « Complices pour la vie ».

Ce n'est pas la première fois que Josélito passe dans le tordeur de Marc Labrèche, mais on doit avouer que la parodie présentée hier soir atteint particulièrement sa cible, en nous faisant pouffer de rire à plusieurs reprises. En ces temps plus gris, le duo constitue une véritable cure contre la morosité. Ça et le toujours très divertissant segment « Champagne Showbizz », qui nous ravit à tout coup. On en prendrait bien une dose plus fréquente!

Ce mardi, dès 21 h sur Noovo, Marc reçoit Antoine Bertrand, pour le dernier épisode avant la pause hivernale.