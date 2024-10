Champagne Showbizz à volonté!

Depuis le début de Je viens vers toi, Marc Labrèche nous fait, de temps à autre, cadeau d'un segment qui s'avère chaque fois délicieux et hilarant, le « Champagne Showbizz ».

Dans celui-ci, l'animateur est accompagné d'un membre de l'Union des Artistes. Ensemble, ils doivent lire de fausses nouvelles humoristiques qui font écho à l'actualité artistique du moment. Ni l'un ni l'autre ne sait ce qu'il devra lire sur le prompteur, ce qui donne droit à des moments absolument cocasses, où les artistes éclatent de rire.

Le plus récent exemple a donné une blague pour le moins acide sur Sébastien Delorme, dont on vous parlait ici. Voyez l'extrait ci-dessous, avec Ricardo.

Chaque segment « Champagne Showbizz » fut un véritable coup de circuit depuis le début du talk-show, récoltant au passage les commentaires réjouis des nombreux adeptes sur les réseaux sociaux, ce pour quoi nous aimerions en voir plus souvent.

Pourquoi pas un « Champagne Showbizz » chaque semaine?

D'abord, il faut saluer le travail des auteurs, audacieux, qui travaillent dans l'ombre pour concocter ces textes, librement et sans censure. Voilà une équipe pour le moins inspirée qui donne des merveilles.

Il faut aussi saluer l'ouverture de Marc Labrèche et ses invités à plonger sans retenue dans ces textes, sans savoir ce qui les attend. Ce laisser-aller contribue grandement à la réussite de ces moments, ponctués de rires aux larmes, en studio comme dans nos salons. On aime particulièrement quand l'animateur s'attaque gentiment à ses invités et ses chakras, qui peuvent réagir en direct.

Ce « Champagne Showbizz » est, à l'image de Je viens vers toi, du pur bonheur. Petit mot à la production : on en veut plus!

Joignez-vous à nous pour appuyer cette demande, qui mettrait encore plus de joie dans notre télévision!