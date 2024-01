Luc de Si on s'aimait montre son grand coeur pendant la période des fêtes

Bien des gens au Québec connaissent maintenant Luc le pompier, grâce à la quatrième saison de Si on s'aimait. Celui-ci est arrivé à mi-parcours, après que l'histoire entre Alexandre et Julie se soit terminée abruptement, même si elle n'avait jamais vraiment commencé...

Dès le départ, on a senti que Luc avait un grand coeur et qu'il était prêt à faire beaucoup de choses pour plaire à Julie. Pendant un temps, nous avons cru qu'un amour était possible.

Malheureusement, le voyage aura eu raison de cette relation. Pendant une balade en voiture, les choses se sont enflammées entre Luc et Julie, qui a d'ailleurs eu des mots très crus pour son partenaire, et une suite était impossible. Même si Luc aurait monté le ton dans cette promenade en voiture qui n'a pas été filmée, les téléspectateurs ont toujours continué de prendre pour lui, reconnaissant sa gentillesse et sa volonté de bien faire.

Encore une fois, Luc a montré son grand coeur pendant les fêtes. Dans une vidéo publiée sur son compte Tik Tok, il explique avoir reçu une demande d'une dame qu'il ne connaissait pas, Nathalie. Celle-ci s'est tournée vers lui, en tant que pompier, pour lui demander s'il était capable de mettre la main sur des paniers de nourriture pour Noël. Celle-ci combat depuis des années un cancer et il est difficile pour elle de joindre les deux bouts, pour elle et sa famille.

Luc n'a pas hésité longtemps avant de décider d'aider personnellement la dame. En cette période d'abondance, de repas fastueux et de rassemblements, il ne faut pas oublier que certaines personnes peuvent être moins choyées par la vie.

Luc s'est donc rendu dans un commerce à proximité pour élaborer lui-même un généreux panier de Noël pour cette dame, allant même jusqu'à aller lui porter en mains propres. Impossible de ne pas être touchés par cette belle initiative de Luc, qui pourrait s'avérer inspirante pour plusieurs d'entre nous.

Dans la vidéo, que vous pouvez voir ici, Luc indique : « S'il y a des gens dans votre entourage que vous savez qu'ils ont soit des difficultés, soit qu'ils ont besoin d'aide, offrez-leur un peu de temps, de soutien. Des fois, ça peut ne pas coûter grand-chose, mais des fois, ça fait du bien! »

Évidemment, ce message ne s'applique pas que durant les fêtes, mais toute l'année!

Bravo à Luc pour son grand coeur!

