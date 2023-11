Si on s'aimait : Un couple explose et toutes les émotions sont au rendez-vous

Ce mardi dans Si on s'aimait, les téléspectateurs assidus ont pu assister à l'explosion d'un couple, dans un contexte pour le moins malaisant.

Après qu'une querelle non filmée ait éclaté entre Julie et Luc sur la route, les choses pouvaient difficilement s'arranger.

D'un côté, Julie estime que Luc lui a manqué de respect en lui criant après dans la voiture et en la laissant en plan pour aller prendre une marche pour décompresser. De son côté, Luc a refusé d'avouer ses torts, se contentant de dire que Julie ne semblait jamais heureuse des attentions qu'il avait pour elle. La déconnexion entre les deux discours a mené Julie, en proie à la colère, à dire à Luc qu'il était impossible pour elle d'envisager un futur amoureux.

Tel Luc sur son Flyboard, la relation a plongé vers les profondeurs...

Pendant ce temps, les réactions d'Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge étaient exactement les mêmes que les nôtres à la maison. L'étonnement s'est mélangé à la stupeur et à l'incompréhension. Comment les choses ont pu déraper aussi rapidement, alors que le couple se disait « Je t'aime » quelques épisodes plus tôt?

De son côté, Louise Sigouin a préféré prêter l'oreille plutôt que d'offrir des conseils pour désamorcer les choses. Plusieurs téléspectateurs désapprouvent d'ailleurs le fait que Louise ait laissé Julie traiter Luc de « crétin » sans lui expliquer que ce type d'insultes n'a pas sa place dans une relation... ou à la télévision. On la comprend d'avoir été en colère, mais rien ne semble tout blanc ou tout noir ici. Difficile de choisir un

Dans une discussion entre Luc et Julie qui s'en est suivie, Luc a finalement oublié un peu les caméras et montré sa vraie nature, s'exprimant plus que jamais. Trop peu, trop tard, puisque Julie était complètement fermée.

Où l'était-elle vraiment? On se pose cette question puisque l'extrait de l'épisode de ce mercredi montrait ces deux candidats s'enlaçant, dans une position amoureuse. Cette saison nous amène de surprise en surprise. Ce ne serait donc pas étonnant qu'on ait affaire à un autre développement dans cette histoire.

Pendant ce temps, Mélody continuait de profiter d'un voyage qu'elle n'aurait jamais dû avoir et Julien a fait le « babalou » après que Marie-Josée ait clairement indiqué qu'il lui bloquait le paysage. Rien de facile en voyage, n'est-ce pas? Une chance, Sylvain et Frédérique convolent symboliquement dans les vignobles de Napa. Espérons juste que les quelques coupes de vin qui seront consommées n'auront pas raison de cette ambiance idyllique...