Louise Sigouin commente ses imitations grinçantes par Marc Labrèche

S'il y a une personne qui n'a pas été épargnée par les parodies de Marc Labrèche ces dernières années, c'est bien Louise Sigouin, qui a été la cible de plusieurs sketchs autant à Cette année-là ainsi qu'à Je viens vers toi.

Marc Labrèche y est rarement allé avec le dos de la cuillère envers l'experte en accompagnement relationnel. Ainsi, nous avions envie de savoir comment elle voyait les imitations du maître de l'absurde.

« Je le trouve d'un talent inouï », nous dit-elle d'emblée.

Elle ajoute : « À chaque fois, je le trouve extrêmement bon, surtout sur son jeu concernant mon regard, qui n'est pas standard, dirons-nous. Quand je le vois avec ses petits yeux de travers, ma posture, je me dis que c'est un génie. »

Je suis obligée de dire que ça me ressemble. [...] Si on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand chose. J'ai cette capacité-là de rire de moi quand même assez facilement.

Voyez ici l'une des parodies de Si on s'aimait encore par Marc Labrèche.

« À 55 ans, on est très conscients de ce qu'on a l'air, de comment on se comporte, de comment on se tient. On n'est pas trop surpris de se voir. C'est très cocasse, ça m'amuse », nous confie-t-elle.

À noter que Louise Sigouin a aussi été parodiée au Bye Bye 2023 par un Pierre-Yves Roy-Desmarais en plein contrôle (image ci-dessous.

Est-ce que les parodies influencent la façon dont elle se comporte à l'écran? « Je n'y pense pas assez », dit-elle en riant. « C'est mon réalisateur qui me dit que je devrais me redresser un petit peu. Pour moi, c'est toujours une bonne nouvelle. C'est comme de me dire que je suis vraiment dedans, j'ai oublié que j'étais à la télé. Je suis assise un peu trop confortablement. Dieu merci qu'il y a des gens qui se chargent de garder une image appréciable pour tous quand je travaille. »

Rappelons que la fin de la deuxième saison de Si on s'aimait encore approche déjà rapidement. Apprenez-en plus ici.