La deuxième saison de Si on s'aimait encore vient tout juste de commencer et pourtant il ne nous reste qu'un tout petit mois à profiter de nos quatre sympathiques couples.

En effet, comme c'était le cas l'an passé, Si on s'aimait encore ne compte que 24 épisodes et 8 ont déjà été diffusés cette année.

« C'est rapide », nous disait récemment Louise Sigouin, « c'est six semaines, contrairement à Si on s'aimait qui est 12 semaines. Donc, beaucoup d'intensité, beaucoup d'inconfort, de larmes et d'admiration en peu de temps. »

Il faut savoir que la production a tourné beaucoup plus que ces six semaines, diffusées ce printemps. En fait, il y a eu deux blocs de tournage avec huit couples au total. Nous ignorons encore pour le moment quand sera diffusée la deuxième partie. Chose certaine, il faudra attendre pour découvrir la nouveauté promise l'an dernier. C'est seulement les quatre couples de la seconde moitié qui ont pu en profiter...

Louise Sigouin nous rassurait aussi sur le fait qu'aucun couple n'avait abandonné l'aventure en cours de route cette année. On se rappellera qu'un candidat avait refusé une demande de la production et avait ainsi quitté l'émission de façon inopinée lors de la première. Tous les détails ici.

À noter que le tout dernier épisode de la deuxième saison de Si on s'aimait encore sera diffusé le 6 juin prochain.

Nous avons complètement craqué pour ce moment de Si on s'aimait encore cette semaine. On espère d'autres petites perles du genre au cours des prochaines semaines!