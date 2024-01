Julie Snyder se fait piéger à la radio et les choses ne se passent pas comme prévu

Les animateurs du 94,3 Énergie Mario Tessier, Sébastien Trudel et Marie-Claude Savard ont tenté le tout pour le tout, cette semaine, pour faire un coup de téléphone à l'animatrice Julie Snyder.

Ainsi, pendant un bon moment, Julie Snyder semblait croire qu'elle donnait une entrevue dans une radio communautaire de Kapuskasing, une petite ville située au nord de l'Ontario. Celle-ci avait alors affaire à de faux animateurs peu expérimentés et inconfortables. Il était évidemment question de sa nouvelle émission Chaque seconde compte.

Les choses dérapent toutefois à mi-parcours, lorsque Julie mentionne que la radio de Kapuskasing ne peut pas être partenaire officiel d'Occupation Double, une autre production de la démone. Celle-ci demande à sortir des ondes pour régler ce litige et les malaises s'accumulent pour les témoins de cet échange.

Par contre, tel est pris qui croyait prendre!

En effet, Julie Snyder était au courant de l'arnaque dès le départ et se trouvait déjà dans le studio de ceux qui essayaient de la piéger. Leur visage et le saut qu'ils font lorsqu'ils voient Julie entrer dans le studio à la toute fin valent tout l'or du monde.

Vous pouvez voir ce moment savoureux dans la capsule vidéo ci-dessous.

Rappelons que Julie Snyder anime maintenant, sur les ondes de Noovo, la nouveauté Chaque seconde compte. Dans chaque épisode, quatre inconnus doivent unir leurs forces pour répondre unanimement à des questions de connaissances générales. Le hic? Plus l’équipe prend du temps à se consulter afin d’en arriver à une décision, plus sa cagnotte en argent diminue. À la fin de chaque épisode, les participantes et les participants doivent aussi diviser l'argent accumulé en trois parts complètement inégales et là encore, ils devront s'entendre à l'unanimité! Pour y arriver, ils devront faire preuve d’un très grand pouvoir de persuasion, puisque chaque seconde perdue peut tout changer. Lisez nos impressions sur cette proposition ici.

L'animatrice nous racontait, ici, comment le tournage d'un des épisodes s'est bien mal terminé.

L'émission Chaque seconde compte est proposée les lundis à 20 h sur les ondes de Noovo.

Notons que Julie Snyder annonçait cette semaine être de nouveau célibataire, dans un contexte pour le moins surprenant. Voyez de quoi il s'agit ici.

