Julie Le Breton foule un tapis rouge avec son amoureux pour une rare fois

Dimanche soir, lors de la 41e cérémonie des Prix Gémeaux, plusieurs nommés étaient accompagnés par leur conjointe ou conjoint.

C'était, entre autres, le cas de la comédienne Julie Le Breton qui, pour une rare fois, a posé en compagnie de son amoureux, Louis, un technicien et machiniste qu'elle a rencontré sur le plateau de la première saison du Retour d'Anna Brodeur.

Elle avait présenté son nouveau partenaire au public un an plus tôt lors du même gala.

Cette année, l'actrice a remporté le trophée pour la meilleure interprète féminine pour son rôle dans la série humoristique de Noovo.

Sur scène, elle a, d'ailleurs, eu quelques mots pour son amoureux. « Louis, je t'aime mon amour. Merci ».

À noter qu'en plus de souligner le décès de deux de ses collègues du Retour d'Anna Brodeur, Sophie Faucher et Marc Messier, elle a passé un message politique. « On est en campagne électorale en ce moment, oui oui, j'vais là. Je voudrais juste vous rappeler que la culture se fait parfois malmener, parfois instrumentaliser, mais au coeur de cette culture-là, il y a des êtres humains, il y a des artisans, il y a des artistes, il y a des techniciens, qui méritent le respect comme tous les autres travailleurs. Et pour ceux qui comprennent mieux les chiffres, juste vous rappeler que tous les dollars investis en culture rapportent un dollar soixante-six. On a vu pire comme rendement. »

À noter que son partenaire de jeu, Benoît McGinnis, est reparti avec la statuette du côté masculin.