Jean-Philippe Perras commente son passage à En direct de l'univers

Au cours de cette soirée des plus mémorables, la musique s'est vue vêtir de douceur dans une foule de moments ayant capté notre attention. Pour ainsi dire, c'est un déluge de beauté qui attendait l'artiste, avec la présence de plusieurs personnes chères à sa vie, dont l'animateur de radio Denis Fortin. Nous vous en parlions ici. L'une des performances les plus marquantes de la soirée aura sans doute été celle où les soeurs Émilie et Marie-Ève Janvier ont rendu hommage à leur frère décédé d'un cancer, qui était un grand ami de Jean-Philippe. Tout le plateau était en pâmoison et bouleversé devant leur irrésistible charisme vocal. Ce fut touchant, si beau... Bref, un sublime moment de télé!

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs ont eux aussi souhaité transmettre leur admiration pour l'épisode diffusé hier soir, avec une foule de commentaires d'appréciation :

Merci France d'avoir invité Jean-Philippe Perras, un artiste hyper sensible, très humain que nous avons rencontré au Mexique avec sa petite famille. Il est assurément l'Empereur de la gentillesse et de l'amabilité. Merci pour tous ses beaux moments musicaux.

Une excellente soirée passée en compagnie d’un homme sensible et touchant. Les sœurs Janvier étaient sublimes. Bravo à tous!

comme à chaque samedi soir qu’elle superbe émission et surtout j’ai adoré votre invité spécial





On ne le dira jamais assez, mais En direct de l'univers figure depuis bon nombre d'années parmi nos classiques télévisuels. Chaque édition est le théâtre d'une grandiose célébration remplie d'amour, remplie de douceur. C'est pourquoi nous sommes fébriles à l'idée de voir ce que l'équipe de France Beaudoin a concocté pour Sébastien Benoît, qui sera le prochain convive à s'asseoir sur le populaire fauteuil pivotant.

L'émission En direct de l'univers est diffusée les samedis à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.