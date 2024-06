Jean Airoldi pose avec sa nièce connue sur un tapis rouge

Jean Airoldi et l'actrice Rose Adam ont foulé le tapis rouge de la comédie musicale Waitress ensemble mercredi soir. Nous leur avons demandé s'il y avait un lien qui les unissait et avons ainsi découvert que Jean est l'oncle de Rose. Voyez la photo au bas de l'article.

Il faut savoir que Rose fait partie du showbizz québécois depuis longtemps. On l'a découvert alors qu'elle n'avait que sept ans dans la série La galère. Depuis, on a pu la voir notamment dans 30 vies, L'heure bleue et Alertes. Elle sera aussi bientôt de la distribution de 1995, le nouveau film de Ricardo Trogi.

À Sucré salé cette semaine, la jeune femme a confié à Guylaine Tremblay que bien qu'elle aimait son métier de comédienne, sa véritable passion était le chant. Elle a d'ailleurs récemment fait paraître un EP qui s'intitule Sleep Deprived. Rose connaît également un succès considérable sur TikTok. Découvrez-la ici.

À noter qu'elle a participé à L'école des fans avec Charles Lafortune alors qu'elle était toute petite.

