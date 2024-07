Jean Airoldi participerait à cette populaire téléréalité

L'hiver dernier, la somptueuse maison de Big Brother Célébrités a abrité de sombres trahisons et des revirements encore plus surprenants que les précédentes saisons. L'une des forces de la téléréalité de Noovo réside en fait dans sa distribution, qui intègre des personnalités connues de tous horizons et acabit. Des personnes comme Jean Airoldi parviennent ainsi à tirer habilement leur épingle du jeu, en tissant le récit à leur avantage.

Il faut dire qu'avec son franc-parler et son humour singulier, le professionnel de la mode converti en agent immobilier s'était attiré les bonnes grâces des téléspectateurs, qui n'ont pas manqué de souligner leur désir de revoir le célèbre animateur sous les projecteurs. Il se pourrait bien que leur volonté ait été entendue, car Jean Airoldi a récemment titillé ses abonnés sur les réseaux sociaux, en partageant une photo de ce qui semble être un avant-goût de sa participation à l'émission culinaire Un souper presque parfait. Tout au long de son passage à Big Brother Célébrités, Jean faisait subtilement passer des messages sur des chandails, pour que la vérité soit présentée au grand jour. L'un d'eux n'avait d'ailleurs pas passé inaperçu! Les détails ici.

Il semble alors que l'ex-animateur de Quel âge me donnez-vous? utilise le même stratagème, mais cette fois-ci pour annoncer qu'il ferait partie de la cohorte spéciale Big Brother à Un souper presque parfait, qui prend généralement place quelques jours avant le début de la nouvelle saison. Voyez la photo ci-dessus, sur laquelle on peut lire « Un souper parfait 2025 » :