Gildor Roy tentera sa chance en humour

Après une incursion musicale à saveur country au début des années 90, suivie d'une succession de rôles couronnés de succès, tant à la télé qu'au cinéma, voilà que Gildor Roy s'apprêterait à entamer un tout nouveau chapitre de sa prolifique carrière.

En effet, alors que ce dernier était récemment de passage au balado de Mike Ward, Sous écoute, celui-ci a affirmé qu'il préparait actuellement du matériel humoristique, en vue de le présenter dans le cadre d'un tout premier spectacle solo. Il explique :

« Je pense que j'ai une heure, solide. Là, j'ai fait deux fois et j'ai une troisième fois au mois de mars. Je suis ben ben énervé! »

Il précise au passage qu'il a tout écrit seul. Marie-Lyne Joncas, également présente à l'enregistrement, semblait bien au fait des intentions humoristiques de Gildor, demandant s'il s'agissait d'une sorte de conférence. L'interprète de Jean Dumas dans Dumas révèle alors :

« On m'a demandé ça une conférence, mais je fais pas ça, des conférences. Je peux te faire un show pendant une heure et quart. Je parle des affaires de ma vie, ce que tout le monde fait là un peu, à un moment donné. Puis, t'en inventes des bout! Les bouts plates, tu les inventes et sont moins plates! J'ai fait ça, j'aime ben ça! Je suis ben content! »

Gildor Roy figurant parmi les personnalités les plus appréciées du petit écran, il va sans dire qu'un tel projet semble d'ores et déjà voué à connaître une belle réussite. Gageons que de plus amples renseignements seront dévoilés ultérieurement, quand le projet sera officialisé.

Par ailleurs, notons que Gildor Roy n'est pas la seule personnalité connue à se lancer dans une telle avenue. Son ex-collègue de District 31, Michel Charette, avait lui aussi emprunté un chemin similaire, mais avait dû annuler l'automne dernier la tenue des représentations prévues, en raison d'un souci de santé. Plus récemment, c'est Patrice L'Écuyer qui en a surpris plus d'un, en annonçant la venue prochaine de son premier spectacle solo. Les détails ici.

Dans la même entrevue de Sous écoute, quand on lui demande si un retour de la série Km/h dans nos écrans pourrait être envisagé, Gildor révèle qu'il a écrit un scénario de film basé sur l'univers de la série il y a deux ans et qu'il l'a soumis à des producteurs. Pourrions-nous voir le duo de Michel Barrette et de Gildor Roy réuni en salle, dans un avenir rapproché?

Enfin, rappelons que le populaire comédien reprendra dès lundi prochain son rôle dans Dumas à 20 h, sur ICI Télé. Découvrez dans cet article des images des deux prochains épisodes.