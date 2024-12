Photos : Découvrez des images du retour de Dumas après les fêtes

Comme on le sait, l'auteur Luc Dionne nous a laissés sur un superbe revirement de situation pour la dernière de sa mi-saison de Dumas.

Alors qu'on croyait au kidnapping de l'amoureuse de Dumas (Gildor Roy), Delphine Proulx jouée par Catherine-Anne Toupin, nous avons plutôt constaté que celle-ci était plus que jamais en liberté, et surtout, dans un complot avec l'ex-femme de Dumas, Stéphanie Guérin personnifiée par Isabel Richer. De quoi nous décrocher la mâchoire pour tout le temps des fêtes!

C'est le 6 janvier que reprendra l'intrigue de la série, alors que nous aurons droit à une nouvelle histoire d'infiltration dans une usine. Découvrez ici l'identité des deux excellents comédiens qui tiendront la vedette de cette intrigue.

Plus encore, nous en apprendrons plus sur le passé mystérieux d'Éric Bonin, le bras droit de Dumas que joue Vincent Leclerc. Celui-ci s'est montré plus que fidèle depuis le début de la série, mais on comprend aussi qu'il y a quelque chose dans son passé qui pourrait être matière à chantage.

Découvrez des images des deux premiers épisodes dans les deux galeries de photos ci-dessous.

Voici les synopsis des deux premiers épisodes :

Lundi 6 janvier

Jean-Luc Gauthier, qui infiltre l’usine de Quantum Communication, se présente pour sa première journée de travail. Jean et Anthony se disputent à propos d’informations à transmettre à la demande de la police. Le richissime homme d’affaires Pierre Simoneau revoit Jean pour lui confier un mandat très spécial.

Lundi 13 janvier

Éric et Sophie voient Jean-Luc qui leur fait rapport sur un suspect qu’il a identifié chez Quantum Communication. Ils font appel à Louis Lapierre (Emmanuel Auger) des stupéfiants pour en savoir plus. Jean a une sérieuse conversation avec sa fille Catherine.

C'est à ne pas manquer sur les ondes de Radio-Canada à compter du lundi 6 janvier à 20 h.