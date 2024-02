Émue, Caroline Néron réagit à son passage à En direct de l'univers

C'est hier soir qu'était diffusée une nouvelle itération de notre spectacle hebdomadaire favori, En direct de l'univers! Pour l'occasion, c’était au tour de la comédienne et affûtée femme d'affaires Caroline Néron de s'installer sur le célèbre fauteuil pivotant. Et quelle soirée ce fut!

En effet, entre deux moments émotifs et sincères, c'est un véritable party d'été auquel nous avons pu assister, pour notre plus grand bonheur. Il y avait quelque chose de fort réjouissant d'entendre tous ces classiques dansants, alors que l'hivernal mois de février bat son plein. Comme une chaude couverture par temps glacial, l'épisode d'hier nous a enveloppé d'une belle dose de chaleur humaine et de festivités. Un vrai régal. Le plateau a également été le théâtre d'un délicieux moment familial, alors qu'Emmanuelle, la fille de Caroline, est venue sur la scène pour interpréter un classique d'Adele. Les détails ici. Sincèrement, c'était sublime de voir leur relation à l'écran, qui témoigne de tout l'amour qu'elles ont l'une pour l'autre.

Bref, après cette soirée lui ayant été réservée, il n'est donc pas étonnant que la principale intéressée ait tenu à remercier tous les artisans et collaborateurs de l'émission, comme Marie Carmen l'a fait la semaine dernière. Par l'entremise de sa page Instagram, dans un carrousel présentant les moments forts de la soirée, Caroline déclare :

« Je suis encore émue!🥹 merci à tous mes amis et famille qui ont accepté de monter sur cette scène…certains qui sont sortis de leur zone de confort! Je vous aime profondément 🫶🏻

@emanuelle_gagneneron @richard.neron@claudettechampouxneron @mabelandcharles @urielarreguin@victoriasanchezactress @juliebijoux12 @pascal_dufour1@catherineavoine @jeanpatrickmorissette @gardyfury





Merci a la magnifique équipe de production @endirectdelunivers pour ses souvenirs mémorables 🙏🏻





Un autre post à suivre pour ces artistes merveilleux qui sont venus pour moi!🫶🏻❤️ »

Vous retrouverez la publication complète en bas de cet article.

Vraiment, que de tendresse et de reconnaissance émanent de ce charmant texte, qui fait suite à l'effusion d'amour de haut calibre qui nous a été présentée à la télé. Chaque semaine, le plateau de France Beaudoin reçoit ainsi des personnalités connues d'envergure, qui nous font découvrir toutes les chansons qui bercent leur vie, dans une enveloppe de bienveillance et de découvertes musicales. Cette émission est un vrai trésor culturel, qui brille de mille feux et ce, malgré le passage des années.

D'ailleurs, la semaine prochaine, ce sera au tour de l'exquis acteur Jean-Philippe Perras de se voir honoré d'un tel festin télévisuel. Serez-vous à l'écoute?

L'émission En direct de l'univers est diffusée les samedis à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.