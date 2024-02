Marie Carmen réagit à sa visite sur le plateau d'En direct de l'univers

C'est ce samedi qu'était diffusée une autre fabuleuse édition d'En direct de l'univers, avec comme convive de prestige nulle autre que Marie Carmen. Évidemment, l'émission a été le théâtre d'une multitude de moments marquants, faisant passer l'invitée de la soirée par toute la gamme des émotions. L'une des séquences les plus émouvantes aura d'ailleurs laissé la grandiose chanteuse sans mot, c'est peu dire!

Ainsi, au lendemain de ce succès télévisuel lui étant destiné, l'interprète de « L'Aigle noir » et de multiples autres classiques musicaux a gratifié l'équipe de l'émission, qui lui a concocté un grandiose banquet. Par l'entremise de sa page Facebook, dans une publication que vous retrouverez ci-dessous, celle-ci déclare :

« Marie pas de filtre

Comment (et pourquoi) réfréner une joie d’enfant?

Ce sont les plus belles, les plus pures, les plus précieuses.

Aaaaaaaaahhh la la!

Je ne suis pas encore tout à fait revenue de ce voyage « spatial » et infiniment spécial que j’ai fait hier, à bord de ce beau grand vaisseau d’Amour qu’est #EndirectdelUnivers

Plusieurs m’ont dit que je mettrais des jours à atterrir.

Et c’est très bien ainsi.

Je me laisserai donc flotter et bercer, le temps que ça durera, par cette immense vague dont on m’a inondée,

hier soir. Et cette vague se gonfle et s’en retourne vers chacun.e de vous.

Je manque de superlatifs pour décrire comment je me sens et écrire mes remerciements.

J’irai donc simplement. Sincèrement.

Moi qui n’ai toujours pas regardé l’émission (mon enregistreur m’ayant fait faux-bond),

je reste dans la magie de ce que j’ai vu, entendu, vécu et reçu, en abondance et en direct.

Tout ce beau monde! Juste de l’Amour!

France, c’est la petite fille de 4 ans, en moi, qui te dit merci de m’avoir permis d’être libre et légère,

toute entière à mon bonheur. Merci à toutes et tous les membres de ton équipe exceptionnelle pour le travail d’orfèvre que fut cette émission. Recherche, coordination, réalisation, mise en sons, en lumières, en musique, en beauté, en technique et en plaisirs gourmands, merci mille fois!

Merci à chaque invité.e pour vos performances généreuses et absolument fabuleuses!

Vous avez illuminé mon univers et avez brillé comme les étoiles que vous êtes!

Merci à mes merveilleux amis présents.

Et merci à ma famille tant aimée pour ce cadeau inestimable que vous m’avez offert en acceptant de faire partie de la fête.

Hier soir, c’était votre fête à vous aussi!

Pour terminer, je tiens à remercier ce public en or qui célèbre tout ça avec nous, avec moi.

Puisse cette joie partagée mettre un p’tit peu de lumière autour de nous.

Le Monde en a tellement besoin.

Merci encore! »