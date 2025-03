Emmanuel Bilodeau est grand-papa depuis plus d'un an : Sa fille aborde leur vie de famille

La semaine dernière, alors que nous assistions au visionnement de la nouvelle série Gâtées pourries de CRAVE, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec la comédienne Philomène Bilodeau (voir sa photo ici), qui y tient un rôle épisodique.

D'une part, elle a bien voulu commenter le rôle détestable de son père dans STAT, avec un personnage qui fait jaser depuis ses toutes premières minutes à l'écran.

Par ailleurs, elle a aussi abordé sa vie de famille, alors qu'elle et son conjoint ont accueilli une petite fille, il y a un peu plus d'un an.

Voyez une craquante photo du papa avec de son bébé ci-dessous.

Philomène Bilodeau nous explique être très proche de sa famille, ce qui facilite la conciliation travail et vie personnelle.

« C'est une petite fille. On est super bien entourés, les grands-parents sont là », nous dit-elle, reconnaissante. « Moi j'habite vraiment à côté de mes parents, on est tous très rapprochés. Donc c'est super facile pour moi de travailler parce que j'ai comme plein de gardiens autour de moi. »

« J'ai mes frères qui sont maintenant ados. Mes parents, j'ai les parents de mon chum qui viennent quand on en a besoin, c'est vraiment cool, tout va super bien », conclut-elle.

En effet, Emmanuel Bilodeau et Édith Cochrane ont eux-mêmes trois enfants : Paul-Émile et Siméon, qui sont maintenant adolescents, et la plus jeune, Adelaïde.

Philomène Bilodeau est née d'une précédente union entre Emmanuel Bilodeau et Monique Spaziani, grande comédienne que vous avez pu voir récemment dans Mont-Rouge et Société distincte.

Les 4 premiers épisodes de Gâtées pourries, dans laquelle vous pouvez voir Philomène Bilodeau, seront offerts à compter du 5 mars sur CRAVE. Les épisodes suivants seront déposés sur la plateforme de l'ordre d'un épisode par semaine.