La fille connue d'Emmanuel Bilodeau commente le rôle détestable de son père dans STAT

Depuis son arrivée à Saint-Vincent, le nouveau directeur des services professionnels, Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau), fait des vagues autant au sein de son personnel que dans les salons québécois. On le découvre comme le nouveau vilain de STAT!

Ce nouveau personnage autoritaire, froid et désagréable, ne s'est pas fait d'amis depuis, loin de là. Cette semaine, il franchissait une ligne avec l'infirmière Sophia St-Jean (Ludivine Reding), en tentant des rapprochements pendant une panne d'électricité. Une situation qui a rapidement dégénéré, lorsque Sophia a senti qu'elle était prise au piège et à la merci d'un prédateur. Depuis, on espère tous qu'elle lui fera mordre la poussière!

Croisée lors du lancement de la série Gâtées pourries, dans laquelle elle tient un rôle épisodique, la fille d'Emmanuel Bilodeau, Philomène Bilodeau (voir sa photo ici), a bien voulu commenter le rôle de son père dans STAT.

Franchement amusée, elle nous disait : « C'est drôle, je le regarde de temps en temps et ça me fait beaucoup rire parce qu'il n'est tellement pas comme ça dans la vie, mais lui il a tellement de fun à jouer ce personnage-là. C'est tellement agréable pour lui, il adore ça et moi ça me fait beaucoup rire. »

« C'est tellement le fun, justement, de jouer comme complètement l'opposé de qui on est. J'aimerais ça faire ça. Tu sais, une espèce de sociopathe weirdo, que tu ne sais pas trop c'est quoi ses intentions, puis il fait peur », ajoute-t-elle.

Rappelons que Philomène Bilodeau avait elle aussi tenu un rôle dans la quotidienne. Elle y a interprété Clara, l'une des deux jeunes femmes qui avaient été violées par plusieurs garçons dans un party de gala de hockey. Elle revient sur son expérience dans la fiction : « Moi j'ai adoré ça, ça fait deux-trois ans que j'ai joué là-dedans. Mais oui, vraiment, c'est une super belle expérience. »

Vous pourrez voir Philomène dans Gâtées pourries, dans un rôle à l'origine d'un quiproquo, à compter de la semaine prochaine. Elle nous disait à propos de son expérience de tournage avec Anne-Élisabeth Bossé, Suzie Bouchard et Pascale Renaud-Hébert : « J'arrivais dans une nouvelle gang, des fois c'était un peu intimidant, je ne connaissais personne, mais les filles étaient super accueillantes, super fines, ils me complimentaient sans cesse, je me disais "merci à vous de me prendre dans votre projet" ».

Philomène Bilodeau est la fille de la comédienne Monique Spaziani (voir sa photo ici).

Emmanuel Bilodeau poursuit quant à lui ses ravages dans STAT, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.

Les 4 premiers épisodes de Gâtées pourries, une réalisation de François St-Amant, seront offerts à compter du 5 mars sur CRAVE. Les épisodes suivants seront déposés sur la plateforme de l'ordre d'un épisode par semaine.