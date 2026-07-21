Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité
Stars

Émilie Bibeau défile, rayonnante, au bras de son conjoint connu sur un tapis rouge

Quel beau couple!

Image de l'article Émilie Bibeau défile, rayonnante, au bras de son conjoint connu sur un tapis rouge
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La semaine dernière avait lieu la grande première médiatique du spectacle du Cirque du Soleil, Paradis perdus, inspiré de l'oeuvre de Jean Leloup. D'ailleurs, l'artiste y a fait une rare apparition publique. Voyez une image ici.

De nombreux artistes se sont rendus à l'Amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières afin d'assister à la représentation.

Parmi eux, la comédienne Emilie Bibeau a posé sur le tapis rouge en compagnie de son amoureux, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières et écrivain québécois, Laurent Turcot.

Voyez-les au bas de l'article.

Parmi les autres artistes qu'on a eu la chance de croiser, on note Nathalie Simard et sa fille (photo ici) ainsi qu'Anick Dumontet et son fiancé (photo ici).

À noter que le spectacle Paradis perdu est présenté jusqu'au 15 août à Trois-Rivières. Il décrit ainsi : Une silhouette mystérieuse aux allures de roi mystique. Une forêt hallucinée. L'Enfant-fou mène sa horde de Perdus dans une grande procession vers le Dôme. Dans ce royaume étrange, au cœur de la forêt, marginaux et créatures de la nuit ont trouvé refuge… et donnent vie à un monde aussi troublant que fascinant. 

Porté par des numéros acrobatiques saisissants, dont six jamais vus à Trois-Rivières, ce spectacle hors du commun vous entraîne hors des sentiers battus. Une expérience brute, libre et profondément humaine.

Pour toutes les dates et l'achat de billets, c'est par ici.

Mentionné dans cet article

Photo de Émilie Bibeau
Émilie Bibeau
Photo de Laurent Turcot
Laurent Turcot

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c