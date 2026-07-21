Émilie Bibeau défile, rayonnante, au bras de son conjoint connu sur un tapis rouge

La semaine dernière avait lieu la grande première médiatique du spectacle du Cirque du Soleil, Paradis perdus, inspiré de l'oeuvre de Jean Leloup. D'ailleurs, l'artiste y a fait une rare apparition publique. Voyez une image ici.

De nombreux artistes se sont rendus à l'Amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières afin d'assister à la représentation.

Parmi eux, la comédienne Emilie Bibeau a posé sur le tapis rouge en compagnie de son amoureux, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières et écrivain québécois, Laurent Turcot.

Voyez-les au bas de l'article.

Parmi les autres artistes qu'on a eu la chance de croiser, on note Nathalie Simard et sa fille (photo ici) ainsi qu'Anick Dumontet et son fiancé (photo ici).

À noter que le spectacle Paradis perdu est présenté jusqu'au 15 août à Trois-Rivières. Il décrit ainsi : Une silhouette mystérieuse aux allures de roi mystique. Une forêt hallucinée. L'Enfant-fou mène sa horde de Perdus dans une grande procession vers le Dôme. Dans ce royaume étrange, au cœur de la forêt, marginaux et créatures de la nuit ont trouvé refuge… et donnent vie à un monde aussi troublant que fascinant.

Porté par des numéros acrobatiques saisissants, dont six jamais vus à Trois-Rivières, ce spectacle hors du commun vous entraîne hors des sentiers battus. Une expérience brute, libre et profondément humaine.

Pour toutes les dates et l'achat de billets, c'est par ici.