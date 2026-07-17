Premier tapis rouge en amoureux pour Anick Dumontet et son fiancé

Ce mercredi, la ville de Trois-Rivières s'est transformée pour accueillir en grand l'un des événements les plus courus de l'été, Paradis perdus - Hommage à Jean Leloup. Dans ce spectacle du Cirque du Soleil, la formation acrobatique revisite l'univers musical unique du populaire chanteur de 65 ans.

Une grande partie du bottin artistique était d'ailleurs conviée à la première médiatique du spectacle, où bon nombre d'entre eux ont ainsi défilé sur le tapis rouge. Nous y avons entres autres aperçu Nathalie Simard et sa fille, et elles étaient ravissantes! Les détails ici.

Par ailleurs, un autre duo a bien su tirer son épingle du jeu sur le tapis rouge, à savoir Anick Dumontet et son conjoint. Il s'agissait de la toute première fois que les amoureux défilaient ensemble lors d'un tel événement, depuis leurs fiançailles à New York, en décembre dernier. En réalité, depuis l'annonce de leur union l'été dernier, ils se font très discrets dans les médias et sur les réseaux sociaux. Chose certaine, ils forment un très joli couple!

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Après sa participation infructueuse à Si on s'aimait célébrités, Anick avait retrouvé l'amour grâce à l'aide d'une amie de longue date. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur!

Également au cours de cette soirée, Jean Leloup a fait une apparition surprise, foulant les planches d'une scène pour la première fois en 10 ans. C'est à voir ici.